Mille Miglia Experience, al via in Grecia la prima edizione. Dall'Attica al Peloponneso, 30 equipaggi di vari paesi

L'ambasciatore d'Italia Paolo Cuculi ha dato il via, insieme all'amministratore delegato di Mille Miglia, Fulvio D'Alvia, alla prima edizione in Grecia della Mille Miglia Experience, l'iconica corsa di auto d'epoca. L'evento ha preso avvio ieri alle pendici dell'Acropoli di Atene. Passando per le bellezze naturalistiche dell'Attica e del Peloponneso, 30 equipaggi di vari paesi si sfideranno in un percorso inedito.

Nata a Brescia nel 1927 come un'estenuante corsa sulle strade d'Italia, la Mille Miglia è diventata nel tempo una delle corse più prestigiose e impegnative del mondo. Nel 1957 attirò i migliori piloti e le più grandi case automobilistiche, mentre dal 1977 tornò come gara di regolarità, facendo rivivere la sua leggendaria gloria. Oggi la Mille Miglia è considerata l'evento per eccellenza per gli amanti delle auto storiche e premium, con iscrizioni che spaziano dalle rare bellezze classiche alle moderne hypercar.