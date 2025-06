1000 Miglia, scatta l'edizione 2025: 400 auto al via. Arrivo prima tappa oggi a Bologna, giovedì nella Capitale e sabato il rientro a Brescia

È partita da Brescia, dalla consueta pedana di Viale Rebuffone, l'edizione 2025 della Mille Miglia storica con oltre 400 vetture al via. La prima tappa prevede l'arrivo in serata a Bologna da dove le vetture ripartiranno domattina presto destinazione Roma. Giovedì invece dalla Capitale la carovana della Milla Miglia prenderà la strada di Cervia, mentre per venerdì l'arrivo è a Parma. Sabato, il rientro a Brescia. Se la sfida tra vip è tra Carlo Cracco e Joe Bastianich, la sfida per la vittoria è una corsa ad inseguire la coppia bresciana Vesco-Salvinelli che cerca la quinta vittoria consecutiva.

La mobilità sostenibile è il tema protagonista della settima edizione della 1000 Miglia Green, l'evento parallelo alla 1000 Miglia e dedicata alle vetture Full-Electric. E se 1000 Miglia è sinonimo di eccellenza, nella lista di auto in gara non potevano mancare i brand e i modelli di spicco nel panorama dell'automotive elettrico. Presentata in anteprima alla Brera Design Week di Milano e ammiraglia del debutto europeo del marchio premium del Gruppo BYD, la Denza Z9 GT sarà sul tracciato della 1000 Miglia Green con il suo bagaglio di eleganza e aerodinamicità. «La 1000 Miglia Green rappresenta per Denza il perfetto connubio tra tradizione automobilistica e visione sostenibile del futuro - ha dichiarato Alessandro Grosso, country manager Byd & Denza Italia - e siamo orgogliosi di partecipare con la Z9GT, un modello che incarna la nostra filosofia: tecnologia all'avanguardia, lusso responsabile e prestazioni d'eccellenza». Alla 1000 Miglia Green non mancherà nemmeno Polestar, marchio svedese di auto ad alte prestazioni e chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, presente all'evento con tre equipaggi, ognuno alla guida di uno degli attuali modelli di gamma, ovvero Polestar 2, Polestar 3 e Polestar 4. L'occasione, per Polestar, è anche quella per presentare le nuove livree della 'Collezione Mille', realizzate per l'occasione e che si ispirano alla tradizione della Mille Miglia.

L'idea alla base del progetto è quella di rendere omaggio, in chiave contemporanea, all'eredità del motorsport italiano. «Le nostre auto - ha dichiarato Michael Lohscheller, Ceo di Polestar - offrono prestazioni eccellenti, non solo in accelerazione, ma anche in autonomia. Abbiamo già vinto numerosi test comparativi, ma portare la nostra gamma alla storica Mille Miglia Green in Italia rappresenta una vera prova di resistenza: un ponte tra la cultura dell'auto classica e il futuro». Alla 'carovana' green ci saranno poi una Mercedes-Benz G 580, una Lotus Eletre 900 Sport e una Abarth 600E. Anche quest'anno le auto della 1000 Miglia Green percorreranno il tracciato pensato per le auto storiche nel corso delle mattinate di gara, mentre nel pomeriggio agli equipaggi full-electric sarà riservato un settore di trasferimento libero in modo da poter gestire le ricariche. Il percorso si estende per un totale di 1200 chilometri, lungo i quali gli equipaggi affronteranno 144 prove cronometrate e 7 di media. Viaggeranno insieme alla 1000 Miglia Green anche la Maserati GranCabrio Folgore del Politecnico di Milano e tre Fiat 500e, per un progetto dedicato alla tecnologia di guida autonoma.