A Monterey la Cobra di Steve McQueen all'asta. Stimata 1,5 milioni di dollari potrebbe andare molto oltre

Non ci saranno solo Ferrari, Mercedes, Bugatti, Alfa, Lancia, Maserati, Lamborghini, Jaguar, Porsche e Aston Martin sulle passerelle più importanti delle aste in programma durante l'imminente Monterey Car Week. Lo specialista Mecum Auctions proporrà infatti all'evento del prossimo 16 agosto una Shelby 289 Cobra Roadster davvero unica (e quindi più che appetibile per i collezionisti) tanto da aver ottenuto una stima di 1,5 milioni di dollari. Che, secondo gli esperti, potrebbe andare molto oltre. L'auto targata CSX2161 è stata infatti quella personale di Steve McQueen che l'ha guidata dal 1965 al 1967. Tecnicamente - spiegano gli esperi di Mecum - il celebre attore pilota non l'ha mai posseduta, ma semplicemente usata.

La Cobra venne originariamente fu fatturata il 30 ottobre 1963 alla Wolper Productions di Los Angeles, la società di David L. Wolper produttore di Roots, The Thorn Birds, North and South, Willy Wonka & the Chocolate Factory e L.A. Confidential oltre a molti altri film. Nel 1965 Wolper la vendette a Elmer Bernstein, compositore di musiche da film (come I Dieci comandamenti, Il Buio Oltre la Siepe e La Grande Fuga) e grande amico di Steve MaQueen. La star di Hollywood continuò a guidarla finché Bernstein non la vendette alla fine del 1967 a Richard A. Mathis, che a sua volta permise a Steve di continuare a guidarla per un po' di tempo prima di prenderne definitivamente possesso. Nel 1969, Mathis vendette l'auto a Wayman McCoo, fratello della cantante Marilyn McCoo e road manager del suo gruppo The Fifth Dimension.

Nel 1983, la Cobra fu messa in vendita alle Monterey Historic Races, dove fu dipinta di rosso con rivestimenti neri e cerchi a raggi verniciati. Nel 2003, dopo diversi proprietari più documentati, la CSX2161 fu esportata in Svizzera Da allora, la Shelby 289 Cobra Roadster ha viaggiato in tutto il mondo, anche con tappe nel Regno Unito dove è rimasta dal 2006 al 2024. La CSX2161 era originariamente rifinita in argento con interni rossi ed equipaggiata con il pacchetto di accessori. Nel 2003 in Svizzera fu ridipinta di nero e dotata di un roll bar in stile FIA, cerchi Halibrand da 15 x 6,5 pollici, presa d'aria sul cofano e ganci di sollevamento rapido cromati.