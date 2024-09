Motori Capitale, tante iniziative per rilanciare veicoli d'epoca. Con ASI e Aci Storico protagonisti dell'evento

E' partito a Roma, con un evento ricco di appuntamenti e spunti destinati anche ai più giovani, il primo salone del motorismo storico battezzato «Motori Capitale». Un'occasione che mancava da anni nella Capitale e che ha radunato non solo tutti i principali club del Lazio, ma anche storici, commercianti, appassionati dell'auto e della moto d'epoca. E soprattutto ASI e Aci Storico che hanno organizzato un ciclo di conferenze per far comprendere al grande pubblico l'importanza della tradizione motoristica italiana sullo scenario europeo e mondiale, a partire da Ferrari ed Alfa Romeo, per proseguire con Maserati, Fiat e Lancia. Alla Fiera di Roma è stata organizzata, in questa ottica, una sfilata di 50 auto youngclassic (sono quelle che attualmente movimentano di più il mercato) al termine della quale è stata premiata la Best in the show (una Alfa Romeo 1750 Gt Veloce per gli anni Settanta e una Porsche 911 Sc Jubileé per gli anni Ottanta).

Ma tra le particolarità anche la Mostra CinemAlfa dedicata alle Alfa Romeo protagoniste di grandi film del passato, la competizione Motori a 4 zampe, concorso di bellezza di auto e cani, e la Ferrari Terapia organizzato dal club Ferrari Passione Rossa, una simulazione di pit stop che ha visto protagonisti 15 bambini dell'Associazione italiana persone down. Tutte iniziative che puntano ad esplorare i possibili confini del motorismo storico. Infatti il mercato dell'epoca vive un momento di recessione a livello mondiale (come del resto quello del nuovo) e anche in questa occasione i pochi commercianti presenti hanno lamentato scarsità d'affari. Un calo della domanda innescato non solo da richieste ormai fuori da ogni logica (per un'Alfa GT Junior 1300 si è giunti a chiedere 50.000 euro) ma anche dalle tante restrizioni imposte alla circolazione. Eppure è ormai sensibilità comune che l'auto e la moto d'epoca vada assimilata ad un bene culturale da tutelare: e del resto le recenti sentenze dei tribunali amministrativi (vedi quella del TAR del Lazio) ne hanno liberalizzato la circolazione, sebbene molti utenti non ne siano ancora al corrente.

Tra i settori molto vivi c'è anche quello della motocicletta. A Roma è stata allestita una bella carrellata di «triple», vale a dire moto a tre cilindri anni Settanta, tra le quali spiccavano naturalmente le famose Kawasaki 750 e Triumph Trident (presente anche una race replica appartenuta a Walter Villa). Oltre alla presentazione delle imminenti gare di regolarità e velocità riservate alle auto storiche (come la Coppa dei Lupi e il Circuito Storico di Santa Marinella), gli appassionati hanno potuto anche «testare» un simulatore di Formula 1 molto realistico e immergersi nel mondo del ferromodellismo.