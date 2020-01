Mustang di Bullitt venduta a 3,7 ml di dollari. Ford guidata da Steve McQueen nel mitico film del 1968

ROMA - La famosa Ford Mustang GT guidata da Steve McQueen per le strade di San Francisco nel film «Bullitt» è stata venduta all’asta per 3,7 milioni di dollari. Lo ha annunciato la casa d’aste David Morton. L’attore aveva guidato l’auto di colore verde, resa famosa in particolare per una scena di inseguimento mozzafiato, nel film del 1968. La Bullitt era di proprietà del 38enne Sean Kiernan.

Suo padre l’aveva acquistata per 3.500 dollari nel 1974 (il simbolico prezzo base di questa asta) e la famiglia l’ha guidata regolarmente fino al 1980, quando la frizione ha ceduto. L’auto è rimasta per anni in garage, fino a quando Sean non ha deciso di ripararla e ha iniziato a esporla dopo la morte del padre, avvenuta nel 2014. Questa vettura e il suo modello (la Ford Mustang GT) sono così famosi negli Stati Uniti che il produttore nel gennaio 2018 ha presentato un’edizione limitata in chiave moderna della Mustang Bullitt.