Nasce in Molise il primo “Club Aci storico”. Passione per le auto d'epoca è sempre più sentita e sviluppata

Costituito in Molise il primo 'Club Aci storico', struttura affiliata ad 'Aci storico Italia'. Il Direttivo è formato da Franco Cifali, Franco Marianera e Rossella De Rosa, appassionati collezionisti di veicoli d'epoca e promotori da decenni sul territorio molisano di eventi, raduni, mostre ed altre attività che hanno come scopo la valorizzazione del patrimonio motoristico storico. «Nel nostro territorio - spiegano in una nota - il rapporto tra Aci Molise e Aci Storico ha radici molto profonde. L'Automobile Club Molise è socio fondatore di Aci Storico e l'obiettivo che ci poniamo ogni anno è quello di organizzare eventi per gli appassionati di auto d'epoca e dare risposte adeguate alle loro aspettative offrendo vantaggi ed occasioni di incontri turistici, culturali e anche di divertimento».

Tra queste, 'Ruote nella Storia', un progetto nato nel 2017 in collaborazione con l'Associazione 'I Borghi più belli d'Italia', che vede il coinvolgimento di possessori di auto storiche in raduni di profilo turistico e storico culturale. «Credo molto nel valore del motorismo storico - le parole del Presidente Aci Molise, Riccardo Tesone - e con l'occasione ringrazio i componenti del Comitato direttivo che ci hanno permesso di costituire un Club così importante che mancava e che rappresenterà a livello nazionale il nostro territorio. Sicuramente potrà contribuire alla promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico a quattro ruote nel territorio molisano dove la passione per le auto d'epoca è fortemente sentita e sviluppata».