Future Hub, non solo auto e moto storiche: anche l'evoluzione delle 4 ruote in mostra alla Fiera di Padova

PADOVA - Si chiama Future Hub. E’ la sezione della Fiera di Padova che in occasione della 35ma edizione di “Auto e moto d’epoca” (25-28 ottobre) dedicherà uno spazio specifico all’evoluzione dell’auto. Un modo per sottolineare quanto forte sia il legame tra tradizione e innovazione, uno dei temi posti al centro della manifestazione patavina. Qui gli appassionati possono toccare con mano le evoluzioni del mondo dei motori, ammirando le auto più innovative e i modelli futuribili presentati da grandi marchi di ieri e di oggi come Porsche, Smart, Volvo, Volkswagen, Tesla, Pagani. Uno spazio in cui è possibile innamorarsi già da oggi delle auto di domani.

Questione di fascino. Ma a Padova è possibile anche ripercorrere la storia dell’evoluzione dell’auto attraverso esempi concreti, sottoposti all’attenzione del pubblico da parte di alcuni costruttori. E’ il caso di Mercedes, Porsche e Volvo, che nei padiglioni della Fiera patavina si segnalano per alcune iniziative di sicuro interesse.

Dalla Vision A alla Classe A. Secondo Mercedes il Salone di Padova rappresenta “un’occasione unica per intraprendere un viaggio che dal passato punta dritto al futuro della Stella, partendo da concept car che hanno rivoluzionato il mondo dell’automobile”. E protagonista annunciata nello stand allestito nella fiera padovana è dunque la Vision A, che nel 1993 aprì la strada al futuro della Classe A. “Allora come oggi – dicono in casa Mercedes - Classe A è sinonimo di rivoluzione, e infatti la nuova generazione ha ridefinito il lusso in chiave moderna e giovane”.

Familiari svedesi. Volvo ha dedicato la partecipazione alla kermesse padovana ad un tema specifico: le auto familiari, storico cavallo di battaglia della Casa svedese. Nello stand di Volvo Classic viene esposta dunque, accanto alle storiche, la nuova V60, il modello che raccoglie l’eredità delle grandi auto regine di funzionalità e versatilità che hanno costruito e consolidato nel tempo il mito delle familiari Volvo: dalla progenitrice 445 Duett alla V70, passando per l’Amazon, le 240, 740 e 850 wagon.

Partita “in casa”. La sede di Porsche Italia si trova a Padova, e dunque “Auto e moto d’epoca” è per la Casa tedesca un evento irrinunciabile. Oltre a una rassegna di modelli del Registro Porsche Classic e ad alcune rarità come la WSC Spyder e la 911 SCRS (esposte accanto alla nuova Panamera Turbo S E-Hybrid), nello stand del glorioso marchio di Stoccarda si svolgerà anche la premiazione dei vincitori della quarta edizione del concorso di restauro Classic. Se non bastasse, è in programma anche una seconda premiazione, che riguarderà il vincitore di “A Pavilion for Porsche”, concorso riservato a giovani studenti o laureati in architettura per la progettazione dello stand Porsche di questa edizione di Auto Moto d’Epoca.