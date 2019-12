Old Time Car Club, il 14 e 15 dicembre a Castel Romano asta di gioielli storici

CASTEL ROMANO - A conferma del sempre crescente interesse rivolto verso le auto e moto storiche, il calendario nazionale ad esse dedicato si arricchisce di una nuova manifestazione. Organizzata da Millennium Eventi, è in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre a Castel Romano, sulla S.S. 148 Pontina, nel Parco di Cinecittà World, più noto come set di film e fiction tv. Numerosa la partecipazione di espositori di veicoli storici ed instant classic, appartenenti a club e privati, per una mostra-mercato di indubbio richiamo. Sarà presente, anche per questa occasione, l’Old Time Car Club (oldtimecarclub@gmail.com / cell. 351.5757088), un’associazione che riunisce collezionisti, possessori e semplici appassionati di auto e moto storiche, specializzatasi nella compravendita itinerante di “veteran” mediante un sistema di aste innovativo, semplice, veloce ed efficace. Possono parteciparvi, in qualità di venditori ed offerenti, esclusivamente i soci dell’Old Time Car Club, presente sul posto con una propria sede-mobile.

Tra le auto storiche oggetto dell’asta, da segnalare tra pezzi rari e unici una MG TD Cabrio del 1953, una Triumph Spitfire del 1969, una Mercedes 560 SL America 4 posti, una Fiat 600 Multipla del 1958, il prototipo Utah barchetta di Luigi Colani del 1989 e la Estanciera Rural, tipica fuoristrada prodotta nel 1960 dalla IKA a Cordoba, in Argentina, e perfettamente conservata. Il Millennium Expo di Castel Romano propone nelle due giornate altri spettacoli e attrattive, quali il Concorso con Sfilata su Cinecittà Street, il Nostalgy Day dedicato agli abiti d’epoca abbinati a vetture anni ’60 e ’70, lo Stunt Man Show e il mercato di ricambi e accessori (nuovi e usati) per le auto e moto di una volta.