Pebble Beach 2022, evento celebra Alfa 8C 2300 e Fiat 8V. Dalla California 4 ore diretta streaming il prossimo 21 agosto

Considerato l'equivalente della consegna degli Oscar, cioè il momento clou nell'ambito dell'auto da collezione, il Concorso di Eleganza di Pebble Beach conclude - con l'attribuzione dei premi di categoria e quello di Best of the Show sul celebre podio centrale - la Monterey Car Week, cioè la lunga serie di eventi dedicati alle auto sportive, alle supercar e alle vetture d'epoca d'ogni tipo e valore che fanno affluire in questa parte della California centinaia di migliaia di appassionati.

L'edizione 2022, come ormai accade da diversi anni, celebra con due 'eventi nell'evento' l'importanza dell'Italia e della sue grandi automobili del passato, non a caso legati ai marchi Alfa Romeo e Fiat. Sotto i riflettori, con una sua classifica e quindi una premiazione del migliore esemplare, l'Alfa Romeo 8C 2300, l'auto considerata da molti collezionisti come il modello da turismo per eccellenza, quindi oggi è molto ricercata.

Con una storia legata alle corse - si legge nel comunicato degli organizzatori - l'Alfa Romeo 8C 2300 era forse la vetture tecnologicamente più avanzata che si potesse acquistare ai suoi tempi. l'altro tributo al nostro 'saper fare grandi autombili' è stato chiamato dagli esperti del Concorso di Eleganza di Pebble Beach con la semplice dizione 'Otto Vu' Dal 1952 al 1954, Fiat produsse un'auto che si chiamava così, che aveva un motore V8 da 2 litri e un telaio sportivo degno delle competizioni e che attirò molti dei migliori carrozzieri del mondo. Gli organizzatori ricordano che questo lo stesso motore azionava alcune Siata e che il telaio della Fiat venne mirabilmente vestito da Ghia, da Pininfarina, da Vignale e da Zagato. Le berlinette aerodinamiche Supersonic 8V di Ghia sono alcune delle più conosciute, ma al Concours saranno presenti in questa specifica classifica altri rari esempi di questa Fiat che (si legge così nel sito) "pensava di essere una Ferrari".

Al Concours d'Elegance del 2022 si celebrano anche il centenario della marca di automobili di lusso Lincoln e si avvia quelle per il centenario della 24 Ore di Le Mans, che cade nel 2023. Classifiche speciali anche per i gioielli realizzati dal carrozziere svizzero Hermann Graber e per la Talbot-Lago Grand Sports. Altre 'raggruppamenti' includono le McFarlan (auto da corsa Usa apparse nel 1910 e poi diventate le Rolls-Royce americane, scelta anche da Al Capone) i veicoli definiti Unorthodox Propulsion e i Ford Historic Hot Rods del 1932.

Quelle che stanno arrivando a Monterey, a Carmel e nei grandi resort della zona sono oltre 200 delle migliori auto da collezione del mondo, provenienti da 21 Paesi per competere per l'ambito titolo di Best of Show al Concours d'Elegance di Pebble Beach 2022 ma anche solo per essere ammirate, dopo essere state ammesse, perché ciò vale da solo un sensibile incremento nel valore di ogni singolo esemplare .



Il Concours sarà trasmesso in live streaming via internet (https://pebble.hagerty.com/live-stream/) il 21 agosto dalle 13:00 PDT grazie alle partnership di eventi con WeatherTech, Hagerty e Torque Media, mettendo in evidenza per quattro ore ogni fase, dal rituale mattutino di Dawn Patrol ai coriandoli che piovono sul vincitore. Inoltre, il live streaming conterrà interviste con importanti partecipanti, flash che esplorano in dettaglio auto speciali e approfondimenti sul processo di valutazione di questi gioielli anche plurimilionari.