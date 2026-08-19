Pebble Beach, la Best of Show 2026 è una Duesemberg SSJ Special Speedster

La Duesenberg SSJ Special Speedster appartenuta a Gary Cooper e costruita nel 1935 ha vinto il titolo Best of Show all'edizione 2026 del Concorso di Eleganza di Pebble Beach. Questa due posti scoperta - costruita in soli due esemplari - è stata portata sul green dell'omonimo golf club che si affaccia sul Pacifico - e dove per la 75ma volta si organizza il più celebre evento motoristico al mondo - dal banchiere Harry Yeaggy di Cincinnati in Ohio, noto anche per avere acquistato la Aston Martin 1964 di James Bond per 4,6 milioni di dollari.

Nella fase finale della manifestazione la Duesenberg SSJ si è confrontata con la splendida Ferrari 375 America Vignale Cabriolet del 1954 della RQ Collection in Texas, con la Ferrari 375 MM Pinin Farina Berlinetta della 1955 arrivata da Bangkok e di proprietà della famiglia Heinecke e con la spettacolare Delahaye 165 Cabriolet carrozzata da Figoni e Falaschi nel 1938 ed appartenente alla The Pearl Collection in Svizzera.