Poligrafico, 4.000 targhe storiche prodotte in due anni. Asi: “Impegno e professionalità”

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha raggiunto quota 4.000 targhe storiche prodotte in due anni. Il traguardo è stato celebrato nello stabilimento di Foggia, dove è stata stampata la targa numero 4.000 alla presenza del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, insieme agli enti certificatori coinvolti nel progetto. L'iniziativa, avviata alla fine del 2023 con il primo rilascio ufficiale nel febbraio 2024, si conferma in crescita. «Ringrazio i collezionisti, custodi di un patrimonio che appartiene al passato ma anche al futuro - ha dichiarato Salvini - e gli addetti del Poligrafico per una produzione quasi artigianale. I numeri sono già rilevanti e abbiamo migliorato le modalità di presentazione delle istanze: le richieste aumenteranno ancora».

Presente anche l'Automotoclub Storico Italiano (Asi), rappresentato tra gli altri dal vicepresidente Ugo Gambardella. «Il lavoro congiunto di tutti gli organi competenti è stato fondamentale per portare a regime l'iniziativa - ha sottolineato - e auspichiamo che presto anche i ciclomotori possano essere certificati di interesse storico e collezionistico». Gambardella ha inoltre evidenziato la collaborazione tra istituzioni e Parlamento, citando il contributo dell'onorevole Giovanni Battista Tombolato e del senatore Stefano Corti, insieme ai vertici del Poligrafico e ai rappresentanti del ministero dei Trasporti. Secondo Asi, le recenti modifiche procedurali introdotte dal ministero hanno contribuito a rendere più efficiente il rilascio delle targhe storiche, rafforzando un servizio definito «unico al mondo» e destinato a sostenere la tutela e la valorizzazione del patrimonio motoristico italiano.