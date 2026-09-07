Raid dell'Etna, con Gnv spostamenti più facili. Rinnovata partnership con la storica manifestazione per auto d'epoca

GENOVA - Raid dell’Etna, Gnv c’è. La compagnia di traghetti del Gruppo Msc, conferma, infatti, anche quest'anno il proprio sostegno al Raid dell'Etna, una delle manifestazioni internazionali più prestigiose dedicate alle auto storiche, confermando il legame ormai consolidato tra la compagnia e il mondo del motorismo storico siciliano. Grazie alla partnership, Gnv mette a disposizione dei concorrenti tariffe dedicate per raggiungere Palermo dalle linee Genova, Napoli e Civitavecchia, oltre a servizi pensati appositamente per la manifestazione: a bordo delle navi sarà infatti possibile effettuare il check-in e il briefing dell'evento già durante la traversata, in collaborazione con lo staff dell'Organizzazione.

Il Raid dell'Etna e Gnv condividono l'obiettivo di promuovere la Sicilia come destinazione turistica d'eccellenza, ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Una missione che Gnv persegue da oltre 30 anni, collegando quotidianamente i principali porti dell'arco tirrenico all'isola grazie alle tratte Genova-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Palermo, Civitavecchia-Termini Imerese e Napoli-Termini Imerese. Un supporto concreto che accompagna i partecipanti fin dalle prime fasi del loro viaggio verso la manifestazione.

Ricordiamo che il raduno, in programma dal 27 settembre al 3 ottobre 2026, è riservato ad autovetture di particolare interesse storico e collezionistico e proporrà quest'anno un itinerario di circa 1.000 chilometri in una settimana, tra Sicilia e Calabria, all'insegna della buona cucina, della cultura e della sportività, in una cornice sempre elegante e raffinata. La partenza, prevista la domenica sera dal centro di Palermo, conduce i partecipanti a Reggio Calabria per l'ammirazione dei celebri Bronzi di Riace, per poi proseguire verso Taormina, tappa del pranzo, e toccare Catania e Caltagirone, fino alla vetta dell'Etna, raggiunta con pullman fuoristrada. Il percorso si snoda attraverso 61 prove cronometrate, in un'esperienza che unisce sport motoristico, paesaggi mozzafiato ed eccellenza enogastronomica del territorio. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 010 2094591 o utilizzare le credenziali fornite dall'Organizzazione agli iscritti; per il trasporto merci è attivo il numero 010 5509339.