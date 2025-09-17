Reb Concours, il motorismo inglese in passerella a Roma. A Villa Wolkonsky 30 vetture a contendersi il titolo di «Bella come Roma»

Il 20 settembre a Roma si terra la sesta edizione del Reb Concours, quest'anno interamente dedicata al motorismo inglese. L'evento, con il sostegno dell'Automobil Club di Roma, si svolgerà sotto le arcate dell'acquedotto neroniano di Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore del Regno Unito in Italia. Nei cinque ettari del parco sul colle Esquilino saranno 30 le vetture a contendersi il titolo di «Bella come Roma» e a decretare la vittoria sarà il padrone di casa, S.E. Edward Lewellyn. La giuria è composta da giornalisti del settore. Numerose le rarità presenti. Due Rolls Royce, tanto per cominciare. La prima è la Silver Cloud decapottabile del 1964 che Grace Kelly usava per i suoi spostamenti nel Principato. La principessa adorava quel tipo di auto, tanto è vero che per raggiungere all'altare il principe Ranieri di Monaco utilizzò il 19 aprile del 1956 una Rolls Royce decappottabile donatale per l'occasione dai cittadini monegaschi. La seconda Rolls ha origini altrettanto regali: é la 25/30 che la regina Elisabetta II donò a re Faruk d'Egitto in occasione delle sue nozze con la principessa Farida. Abbandonata nel garage di un importante hotel della Capitale é stata restaurata dopo gli splendori della Dolce vita a Roma del sovrano in esilio.

A rappresentare gli incredibili successi sportivi britannici negli anni '30 (cinque vittorie a Le Mans) ecco una Bentley 3 liter, costruita nel 1925 negli stabilimenti in Pyms Lane a Crewe, tuttora il quartiere generale del marchio Bentley. Non mancherà una selezione di Jaguar. Da segnalare la SS100 del 1936, una XK 120 OTS del 1950 e la versione coupé dell'XK150 del 1961. Prevista anche la presenza di Triumph, MG, Austin Healey, Daimler, delle piccole e velocissime Caterham e Land Rover. E a proposito di fuori strada ci sarà spazio per un esemplare della prima serie della Range Rover del 1973. Non poteva mancare in questo «Tribute to British cars» la regina di Malvern con tre esemplari: una 4/4 1600 4 seater del 1968, la possente Aero8 del 2003 e anche dell'ultima prodotta, la Super Sport del 2025. Si parlerà' anche di cinema alla 6° edizione del REB Concours grazie alla presenza della rarissima Lotus Esprit St. Tropez, la cui versione coupé è stata protagonista di tre cult movie: due di James Bond («La spia che mi amava» e «Solo per i tuoi occhi») e uno con la bellissima Sharon Stone («Basic instinct»). Nella categoria Young Timer, infine, due Aston Martin e una Lotus Evora.