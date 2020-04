Renault 16, storia della familiare su misura. La prima berlina con il portellone

ROMA - Tra i tanti anniversari di modelli che si celebrano in questo periodo c'è uno importante, anche se non è a cifra tonda. Cinquantacinque anni nasceva la Renault 16, la prima berlina due volumi di media cilindrata con grande cofano bagagliaio e concetto di interni variabile. Era la risposta della casa della losanga al boom delle “piccole” che aveva finito per oscurare la classe media. Ci voleva una risposta forte, e in effetti quando fu presentata nel marzo del 1965, fece sembrare vecchi in un colpo solo i modelli tradizionali a tre volumi.

Elegante come una berlina, ma spaziosa e versatile come una station wagon, era questo l'input che l'allora presidente della Renault Pierre Dreyfus aveva formulato per la nuova vettura di famiglia. Alla fine di un processo abbastanza lungo Gaston Juchet riuscì a realizzare il progetto innovativo di un'auto a quattro porte, due volumi, con tre finestrini lateralie il portellone posteriore rispondendo alle richieste di Dreyfus.

Nel 1965, la Renault 16 ha debuttato al Salone dell'automobile di Ginevra suscitando un trend assai positivo: "Vittoria della ragione: più grande all'interno che all'esterno", un "nuovo concetto nella classe media" recitavano i titoloni dei più importanti giornali.

Era equipaggiata con un motore quattro cilindri con valvole parallele di 1470 cc, alimentato carburatori, il primo di una nuova famiglia, siglata Ax. La scarsa potenza, 55 CV, del propulsore, abbianto a un cambio manuale a quattro marce, non aiutò l'immediata risposta del mercato. I tecnici Renault corsero ai ripari, con il 1.565 cc che fu oggetto di numerosi sviluppi passando dai 65 CV iniziali a 93 CV, con una varietà di versioni, la TS con testa “crossflow” e valvole a V, e la TX Automatica

A sottolineare la portata delle innovazioni della vettura arrivò anche il prermio “Auto dell'anno”. Nel 1969 dalla linea di produzione di Sandouville uscì l'esemplare numero 500.00. La produzione continuò fino al gennaio 1980. Complessivamente, Renault ha costruito un totale di 1.845.959 unità di questa pietra miliare nella storia dell'azienda.