Retromobile 2025, in vendita la Ferrari Testarossa di Carolina di Monaco

C'è un pezzo della storia del Principato di Monaco in vendita a Retromobile, il grande evento dedicato alle auto da collezione che si è aperto oggi a Parigi. Autoluce, lo specialista in vetture sportive ed esclusive che opera dal 1981 a Modena, ha portato al Parc des Expositions de la Porte de Versailles la splendida Ferrari Testarossa che nel 1986 era stata venduta da Charles Pozzi - importatore delle auto del Cavallino in Francia - a Carolina di Monaco, che la mise a sua volta a disposizione del marito Stefano Casiraghi. L'auto, verniciata in un raro Nero Ferrari 1240 e completata da interni anch'essi in pelle nera, era immatricolata al tempo con la targa 002 del Principato (la 001 è stata a disposizione di Ranieri III e successivamente di Alberto II) ed è perfettamente restaurata.

Una immagine con Stefano Casiraghi - tragicamente scomparso in un incidente in off-shore nel 1990 - e la Testarossa 002 lo ritrae davanti al celebre ingresso dell'Hotel de Paris. Come mostra il certificato di garanzia, questa splendida Ferrari (contrassegnata da numero di telaio ZFFTA17B000061) è stata immatricolata esattamente 38 anni fa, nel febbraio del 1986. Non è stata fornita nessuna informazione ufficiale sul prezzo di vendita da parte del titolare di Autoluce, ma c'è da credere che visto questo valore storico supererà certamente quello di una Testarossa in analoghe perfette condizioni e di analoga anzianità.