Rétromobile, la storia di Maserati rivive attraverso il restauro della 3500GT firmato Touring Superleggera

PARIGI – Il fascino senza tempo del Tridente rivive nella 49ª edizione di Rétromobile grazie a Touring Superleggera. Protagonista assoluta è la Maserati 3500GT, vero simbolo di eccellenza artigianale e passione per l'automobilismo storico. Questa vettura, un tempo appartenuta alla celebre famiglia Dodge, rappresenta non solo un'icona della grande tradizione della Casa di Modena, ma anche un perfetto esempio di restauro che coglie appieno la sua storia e lo spirito originale.

Restaurata con un'attenzione meticolosa presso l'officina milanese di Touring Superleggera, la Maserati 3500GT ha subito un processo di rinascita che ha coinvolto ogni singolo componente, dal telaio alla meccanica, fino alla cura dei dettagli estetici. La collaborazione con Maserati Classiche ha permesso alla vettura di ottenere la prestigiosa Certificazione di Autenticità, un riconoscimento che testimonia la fedeltà del restauro rispetto alle specifiche originali. Il progetto ha incluso la ricostruzione del motore e delle parti meccaniche, affidata agli specialisti di Candini Classiche, ulteriore garanzia della qualità del lavoro svolto.

La storia di questa Maserati 3500GT è a dir poco poetico. Spedita negli Stati Uniti nel 1959, arrivò direttamente tra le mani di Horace Elgin Dodge III, membro della leggendaria famiglia che diede vita al marchio Dodge. Per decenni è stata custodita con cura in California, fino a quando, dopo diversi passaggi di proprietà, è tornata in Europa per essere riportata al suo splendore originale. Questo restauro non è solo un tributo alla storia dell'auto, ma anche un'operazione di conservazione che garantisce la sua continuità per le future generazioni di appassionati.

Accanto alla 3500GT, meticolosamente restaurata, nello stand di Touring Superleggera a Rétromobile è possibile osservare anche un esemplare del 1961 in condizioni di "barn find", ovvero non restaurato. Questo escamotage consente ai visitatori di ammirare il contrasto tra una vettura appena recuperata e il risultato finale dopo il certosino restauro. Vedere le due vetture fianco a fianco, fa ulteriormente emergere il lavoro straordinario di Touring Superleggera, che ha saputo trasformare un'auto d'epoca in un autentico gioiello da collezione.

Non solo Maserati, Rétromobile è l’occasione perfetta per poter ammirare anche un altro capolavoro realizzato da Touring Superleggera. La casa milanese ha, infatti, presentato a Parigi anche la sua ultima creazione: la Superleggera Veloce12, una vettura in edizione limitata che omaggia la grande tradizione del design automobilistico italiano. Basata sull’iconica Ferrari 550 Maranello, la supercar presenta un'inedita tonalità "Azzurro Cielo" per enfatizzare il suo stile scultoreo ma, al contempo, morbido e sportivo.

La Veloce12 incarna un perfetto connubio tra l’eleganza classica e le prestazioni di vetture moderne. Il motore V12 da 5.5 litri è stato sottoposto a un accurato intervento che ha innalzato la sua potenza a 503 Cv. Il sistema di raffreddamento, inedito, è più efficace del 30% oltre allo scarico “Supersprint” appositamente realizzato per donare una sonorità unica alla vettura. L'attenzione ai dettagli e la cura artigianale fanno di questa supercar una vera e propria celebrazione della filosofia Touring Superleggera, capace di reinterpretare la tradizione con una visione contemporanea.

Con la sua presenza a Rétromobile, Touring Superleggera rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio automobilistico dimostrando, ancora una volta, come la passione e la maestria dell’artigianato italiano possano trasformare un'automobile in un capolavoro senza tempo.