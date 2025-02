Rétromobile, Mercedes Benz Classic protagonista tra sportività, lusso e canto lirico

PARIGI – All’ombra della Tour Eiffel, tra le luci soffuse del salone e il numeroso pubblico appassionato giunto a Rétromobile, storia e cultura si intrecciano sotto il simbolo della Stella Mercedes. La 49ª edizione del salone parigino dedicato alle auto d'epoca accoglie un vero gioiello dell'automobilismo: la Mercedes-Benz 600 appartenuta al leggendario soprano Maria Callas. Un simbolo di stile e raffinatezza che, con la sua presenza, arricchisce un evento già iconico.

Diva assoluta della lirica, Maria Callas non era soltanto un'icona musicale, ma incarnava un'eleganza senza tempo che si rifletteva anche nelle sue scelte automobilistiche. La sua Mercedes-Benz 600, prodotta nel 1971, rappresentava il vertice del lusso e dell’eleganza su quattro ruote. Un'auto che non era semplicemente un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio status symbol all'altezza della sua carismatica proprietaria.

L'auto esposta al Rétromobile si distingue per una verniciatura bicolore estremamente rara: grigio argento metallizzato con tetto blu metallizzato. Un dettaglio che sottolinea la raffinatezza di un modello già esclusivo. Ma è all'interno dell'abitacolo che si percepisce il tocco personale della Callas. L'auto è dotata di un impianto audio Becker Grand Prix personalizzato, controllabile direttamente dai sedili posteriori, un dettaglio che racconta la passione del soprano per la musica e il suo desiderio di viaggiare sempre immersa nelle sue arie preferite.

La storia di questa Mercedes-Benz 600 è legata a viaggi tra le città più affascinanti d'Europa. Il libretto di manutenzione testimonia i suoi spostamenti tra Milano, Parigi e Sanremo, le stesse città dove la Callas incantava le platee dei palchi più prestigiosi con la sua voce inconfondibile. Un'auto che non è soltanto un capolavoro ingegneristico, ma un pezzo di storia della musica e dello spettacolo.

Accanto a questa vettura straordinaria, il salone Rétromobile ospita altri modelli che hanno scritto pagine importanti nella storia dell'automobile e del marchio di Stoccarda. Tra questi spicca una Mercedes-Benz 300 SL "Gullwing" del 1955, una delle sportive più iconiche mai costruite. Il suo design inconfondibile con le portiere ad ali di gabbiano e il motore sei cilindri in linea da 3.0 litri la rendono un'auto da sogno per i collezionisti. Attualmente in fase di restauro presso il Mercedes-Benz Classic Centre, la Gullwing è esposta con la carrozzeria già rifinita offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino il meticoloso processo di restauro.

Un'altra vettura presente alla kermesse è la Mercedes-Benz C 111-II del 1970, una vettura sportiva sperimentale che rappresentava il futuro dell'innovazione tecnologica. Dotata di motore Wankel a quattro rotori, questa vettura era una sorta di laboratorio su ruote con cui la casa di Stoccarda ha esplorato nuove soluzioni ingegneristiche. Oggi la sua presenza al Rétromobile è un omaggio allo spirito pionieristico del marchio.

Infine, un tuffo nel passato più remoto dell'automobilismo con la Mercedes-Simplex 28/32 CV del 1904, una delle protagoniste della storica London to Brighton Veteran Car Run del 2024. Questa vettura rappresenta il trionfo della Mercedes-Simplex all'inizio del XX secolo e sottolinea l'importanza del marchio nella storia dell'automobile.

Il Salon Rétromobile 2025 si conferma, così, un evento imperdibile per gli amanti delle auto d'epoca. Un luogo dove il fascino senza tempo delle vetture storiche incontra le emozioni di chi le ha amate e continua ad ammirarle. In questo scenario suggestivo, la Mercedes-Benz 600 di Maria Callas brilla come un'opera d'arte, testimone di un'epoca in cui lusso, musica e automobilismo si fondevano in un'unica, straordinaria sinfonia.