Rétromobile, a Parigi al via la 49ª edizione del salone per gli appassionati delle auto d'epoca

PARIGI – La “Ville Lumière” si prepara ancora una volta a diventare la capitale mondiale delle auto storiche con la 49ª edizione di Rétromobile. Il celebre salone francese torna dal 5 al 9 febbraio 2025 presso il Paris Expo Porte de Versailles. Questo evento non è solo una semplice esposizione di veicoli d'epoca, ma un vero e proprio viaggio nella storia dell'automobilismo, un'occasione imperdibile per appassionati, collezionisti e professionisti del settore.

L’edizione di quest’anno promette di essere particolarmente speciale, con un tributo ai 70 anni della Citroën DS, una delle vetture più iconiche di sempre. La locandina ufficiale della manifestazione riprende la celebre immagine pubblicitaria "DS Ballons" del 1959, simbolo del comfort e dell’eleganza rivoluzionaria di questo modello. Per celebrare l’anniversario, una mostra dedicata presenterà una selezione di esemplari curati dall’associazione L’Aventure DS, permettendo ai visitatori di ammirare dal vivo il genio stilistico e ingegneristico che ha reso questa vettura una leggenda.

Ma Rétromobile non si ferma solo alle quattro ruote. Il salone riserva uno spazio importante anche alle motociclette, con un'esposizione che rende omaggio a Éric de Seynes, CEO di Yamaha Motor Europe e grande appassionato di moto. Attraverso una collezione di oltre 25 esemplari, il pubblico potrà scoprire la sua straordinaria carriera e l’evoluzione delle due ruote nel corso dei decenni.

Un altro dei momenti più attesi di questa edizione è la mostra dedicata alla storia della Formula 1 francese, con un'esposizione di sedici monoposto che hanno segnato un'epoca. Tra i modelli in mostra spiccano la Matra MS 80 del 1969 e la Renault RS 10 del 1979, la prima F1 con motore turbo a vincere un Gran Premio. Non mancheranno incontri con piloti del calibro di Jean Alesi e Olivier Panis, pronti a condividere aneddoti e ricordi legati a queste vetture da corsa.

Oltre all’aspetto espositivo, Rétromobile è anche sinonimo di aste esclusive. Come da tradizione, la casa d’aste Artcurial metterà in vendita alcuni pezzi unici, tra cui una Bugatti EB110 in livrea Bianco Monaco e una Bugatti Type 51 del 1934 appartenuta a Ralph Lauren. Gli appassionati potranno tentare di aggiudicarsi vetture di straordinario valore storico e collezionistico, ma anche modelli più accessibili come una BMW 3.0 CSI del 1975 o una Citroën Méhari del 1973.

Rétromobile non è solo un evento per esclusivo per i più facoltosi, ma è anche un’occasione per immergersi in un’atmosfera unica, fatta di passione, storia e innovazione. Oltre alle esposizioni e alle aste, i visitatori potranno incontrare restauratori, specialisti e designer, scoprendo le tecniche di restauro e le sfide che il mondo dell’automobilismo storico affronta oggi. Inoltre, tra un giro tra gli stand e una chiacchierata con i protagonisti del settore, non mancheranno sessioni di autografi con leggende dell’automobilismo e dimostrazioni dal vivo.

Con oltre 120.000 visitatori attesi e più di 620 espositori, Rétromobile si conferma come l’appuntamento imperdibile per chiunque ami le auto d’epoca. Che si tratti di un collezionista in cerca di un nuovo gioiello o di un semplice appassionato desideroso di vivere da vicino la magia dei motori del passato, questa edizione promette di regalare emozioni indimenticabili.