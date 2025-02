Rétromobile, il salone dell’auto d’epoca di Parigi celebra il 70° anniversario della DS

PARIGI – Settant'anni di storia, innovazione e fascino senza tempo. DS Automobiles sceglie il prestigioso Salone Rétromobile, giunto alla sua 49ª edizione, per celebrare un anniversario straordinario: sette decenni di un'icona automobilistica che ha segnato il panorama dell'auto mondiale.

Presentata per la prima volta nel 1955, la DS non è solamente una vettura ma una vera e propria opera d'arte oltre a essere un simbolo dell'ingegno e della tecnologia francese. Per rendere omaggio a questa leggenda, l’esposizione "La DS, un'opera d'arte da 70 anni" offre ai visitatori di Rétromobile la possibilità di ammirare una selezione esclusiva di modelli storici, curata con attenzione da L'Aventure DS. Un viaggio attraverso il tempo che permetterà di riscoprire la straordinaria eredità di questa vettura, amata da appassionati e collezionisti di tutto il mondo.

Uno degli elementi più spettacolari della mostra sarà la ricostruzione della DS Balloons, un'invenzione del 1959 realizzata per esaltare il comfort eccezionale della DS grazie alle sue sospensioni idropneumatiche. Con il supporto di DS Automobiles e L'Aventure DS, la scuola GARAC ha riportato in vita questa creazione unica, che diventerà il fulcro della celebrazione.

Il legame tra passato e presente sarà reso ancora più evidente dalla presentazione della nuova DS N°8, svelata per la prima volta in Francia e che verrà realizzata negli stabilimenti Stellantis di Melfi in Basilicata. Un modello che incarna l’essenza dello stile e dell’innovazione DS, con un’eleganza raffinata e una tecnologia all’avanguardia confermando come l’eredità della storica DS continui a influenzare il marchio.

Olivier François, CEO di DS Automobiles, ha sottolineato con entusiasmo l'importanza di questa celebrazione: «Non esiste un contesto più simbolico di Rétromobile per celebrare il 70° anniversario della DS. Questo evento ci sta a cuore e siamo lieti di condividerlo con il maggior numero di persone possibile. Elevata oggi allo status di capolavoro, la DS del 1955 è l'incarnazione perfetta dell'Arte del Viaggio. Portiamo con grande orgoglio questa speciale eredità che ha ispirato la creazione del marchio DS Automobiles».

Sin dal suo debutto, la DS ha affascinato il mondo con il suo design rivoluzionario e le sue innovazioni tecniche. Prodotta in oltre 1,4 milioni di esemplari fino al 1975, è stata l'auto presidenziale di numerosi capi di stato e protagonista di eventi storici, come l'attentato del Petit-Clamart nel 1962, dal quale il generale de Gaulle riuscì a salvarsi grazie alla straordinaria tenuta di strada della vettura.

La sua influenza ha travalicato il mondo dell’auto, ispirando il cinema, l'arte e la letteratura. Roland Barthes la definì un'opera architettonica e culturale paragonabile alle grandi cattedrali gotiche, mentre la Triennale di Milano del 1957 le attribuì il prestigioso riconoscimento di Opera d'Arte Industriale. Oggi, la DS è parte della collezione del MoMA di New York, a testimonianza della sua unicità.

La mostra "La DS, un'opera d'arte da 70 anni" è un'occasione imperdibile per gli appassionati di automobilismo e design. Un allestimento esclusivo all'interno di Rétromobile accoglierà i visitatori con due modelli simbolici posti l’uno di fronte all’altro: una DS 21 Pallas del 1969 nella sua livrea originale Crystal Pearl e la nuova DS N°8 in Grigio Cristallo bicolor. Accanto a loro, altri modelli storici completeranno l’esposizione, tra cui la DS 19 Cabrio "Factory" del 1961 e la DS 21 Prestige del 1972 appartenuta a Michel Debré.

Un'atmosfera ancora più suggestiva sarà creata dall’illuminazione progettata da Régis Mathieu, celebre bronzista e designer, che con i suoi sontuosi lampadari contribuirà a esaltare la bellezza senza tempo di queste vetture. Parallelamente all'esposizione principale, altre rarità DS troveranno spazio nel Club Village Hall, come una DS 21 da competizione del 1972 con motore Maserati e una DS Break Delta Blue del 1975.

Settant’anni dopo la sua nascita, la DS continua ad affascinare ed emozionare, dimostrando che il suo spirito d’avanguardia è più vivo che mai. Attraverso questa celebrazione a Rétromobile 2025, DS Automobiles non solo rende omaggio alla sua storia, ma traccia il suo futuro sempre alla ricerca dell’eccellenza dell’arte del viaggio alla francese.