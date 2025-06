Roma Capitale anche delle auto storiche, dal Giubileo alla sfilata del 2 giugno fino al concorso “Volpe Argentata Exhibition”

Roma ne ha viste tante, e se oggi può accogliere una dopo l'altro e addirittura in contemporanea una mezza dozzina di eventi dell'auto storica siamo quasi alla normalità! E' bene in ogni caso distinguere le ultime manifestazioni per apprezzare al massimo il lavoro di appassionati che rendono possibili tali eventi.

Abbiamo avuto in successione il Giubileo dell' auto storica organizzarto dall'ASI, e con il patrocinio del Messaggero che sabato 31 maggio ha portato a piazza San Pietro una selezione di bellissimi modelli storici tra i quali spiccavano quelli provenienti da importanti collezioni, come quella del Museo Nazionale dell’Automobile (MAUTO), del Museo Nicolis di Verona, della Fondazione Nicola Bulgari di Roma e del Museo Alfa Romeo Fratelli Cozzi di del 1938 (che prestò servizio in Vaticano con Papa Pio XI) e l’Alfa Romeo RZ del 1995.



Il 2 giugno come da tradizione è toccato alla Presidenza della Repubblica schierare l'ammiraglia per antonomasia, la famossissima Lancia Flaminia 335, realizzata nel 1961 da Pininfarina, che ospita il Presidente in queste manifestazioni ufficiale, e nel weed altri due eventi Il Gran Premio storico e il concorso Volpe d'argento-

Il Gran Premio Storico , la cui prima edizione si è svolta nel 2022, con sede al Campidoglio e la "pista"ricavata in via dei Fori Imperiali, è un format portato avanti da Orgoglio Motoristico Romano e dal suo dinamico presidente Stefano Pandolfi, che ha nell'esibizione Marmi. Per il secondo anno consecutivo protagonista del week end si propone come clou sbarca a Roma il concorso “Volpe Argentata Exhibition”, esposizione annuale di automobili di particolare pregio storico ideato da Prisca Taruffi per rendere omaggio alla memoria del padre Piero.

Nell'occasione Prisca e l'Automobile Club Roma hanno voluto l'abbinamento con le celebrazione del centenario del Reale Premio di Roma-la corsa di maggior pregio AJS 350 cc.



La parte espositiva si terrà nel corso della mattina di sabato 7 giugno in Piazza dei Quiriti.Seguirà il corteo rievocativo lungo l’itinerario del 1925 con la scorta della Polizia Locale di Roma ccompagnato dalla staffetta della polizia locale di Roma Capitale, corteo dei veicoli su parte del “Circuito di Monte Mario” (Percorso: Piazza dei Quiriti, Via Duilio, Via Damiata (dopo attraversamento Viale Giulio Cesare), Viale Delle Milizie, Largo Trionfale, Via Trionfale, Via della Camilluccia, Piazza dei Giochi Delfici, Via Cassia, Via Oriolo Romano, Via dei DuPonti, Golf Club "Parco di Roma. Per chi è più sensibile agli aspetti commerciali Sopravvivono ben 85 esemplari di Fiat 508, la famosa “Balilla”; le Fiat 600 e derivate ancora registrate al Pra sono 590; le Ferrari storiche immatricolate a Roma sono 640, di cui 8 F40 e addirittura 56 Testarossa; appena 21 le Lamborghini, di cui però ben 4 sono Miura le Aston Martin sono appena di più: 22; le Bentley sono 40, le Porsche un battaglione di 1.823 esemplari (di cui 1.104 dei modelli 911) e le Rolls Royce ben 110. Dalla regina delle auto inglesi a un’umile utilitaria francese: di Renault 4 ne sopravvivono 1.076 unità".



Circa 9,2 miliardi di euro. Il valore complessivo delle auto storiche in Italia è di 103,9 miliardi: dunque il patrimonio dei collezionisti del Lazio rappresenta l’8,9% sul totale nazionale. E quello di Roma? 7,4 miliardi di euro, ossia una fetta molto consistente del patrimonio regionale (oltre l’80%). La stima approssimativa è stata realizzata dalla Fondazione Caracciolo, utilizzando una metodologia di calcolo basata su dati che possono essere considerati oggettivi: i numeri del parco storico circolante risultante negli archivi del Pubblico Registro, suddivisi per modello, versione, età e provincia di residenza del proprietario, sono stati incrociati con le valutazioni commerciali pubblicate da quello che è ritenuto il principale punto di riferimento del mercato, sia dai privati, sia dai commercianti, e che sono utilizzate in maniera massiva anche dalle Compagnie di Assicurazione: il listino di acomplessivo del parco delle auto storiche di Roma e del Lazio è stato utilizzato il riferimento del label AB, un valore intermedio (ma non una media matematica, né quello mediano) che corrisponde a unveicolo in buono stato di conservazione (o di restauro non recente), comcorpleto e originale in tutte le sue parti, perfettamente funzionante.

Sfiora i 25.000 euro (esattamente è di 24.900 euro). Un po’ più alto rispetto alla media nazionale che, come risulta dallo studio della Fondazione Caracciolo “1° Rapporto sul Motorismo Storico in Italia”, è di 24.200 euro. È interessante notare che il valore medio delle auto storiche di Roma Capitale con più di 40 anni è di 33.700 euro: un dato più alto rispetto alla media nazionale (31.400 euro). Viceversa, il valore delle auto con età compresa tra i 20 e i 29 anni è di 18.500 euro, nettamente inferiore rispetto alla media del parco circolante italiano (21.700 euro). Insomma, a Roma di auto storiche vere e importanti ce ne sono parecchie, soprattutto i modelli di prestigio, che contribuiscono a innalzare il valore medio.