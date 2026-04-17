Roma Capitale dell’auto d’epoca. Al via il Concorso d'eleganza Anantara: in scena a Villa Borghese i modelli che hanno fatto la storia

Dal 16 al19 aprile 2026, Roma celebra il lusso e la storia con il debutto dell'Anantara Concorso Roma. Un raduno di livello mondiale che porterà nel cuore della città le automobili italiane più rare e prestigiose, trasformando Villa Borghese in un palcoscenico d'eccezione tra ospitalità d'eccellenza e design leggendario. Dalle parate nel centro storico all'esposizione presso Casina Valadier, settanta icone del Made in Italy, incluse le leggendarie Ferrari di Le Mans, si contenderanno il titolo di regina d'eleganza davanti a una giuria internazionale. Un appuntamento imperdibile per vivere il fascino senza tempo della Dolce Vita motoristica.

L’esposizione, originariamente prevista sulla terrazza panoramica del Pincio, alla Casina Valadier, è stata notevolmente ampliata fino ad abbracciare la circolare piazza Bucarest, nei giardini di Villa Borghese. Qui, saranno esposti modelli e prototipi unici di Ferrari, Maserati, Bugatti, Alfa Romeo, Lancia, Lamborghini e Pagani. Tra i modelli più attesi spiccano le tre Ferrari che hanno scritto pagine indelebili della storia del motorsport a Le Mans: la 250 LM del 1961, la 275P del 1963 e la 499P. Ognuna di queste vetture testimonia il successo internazionale del marchio del Cavallino Rampante nelle competizioni automobilistiche, nonché l'evoluzione della tecnologia motoristica.