Ruote nella Storia abbraccia la passione automobilistica di Velletri. L’autoraduno promosso da ACI Storico e Automobile Club d’Italia

Per l’edizione 2024 di Ruote nella storia l’autoraduno promosso da ACI Storico e Automobile Club d’Italia, l’AC Roma ha scelto Velletri una località dove la passione per le vetture d’epoca è particolarmente forte. L’Ente presieduto da Giuseppina Fusco ha inteso ancora una volta valorizzare il patrimonio storico automobilistico – veri gioielli d’epoca su quattro ruote che hanno fatto e continuano a scrivere la storia dell’automobilismo – e, insieme, promuovere la conoscenza di luoghi di interesse paesaggistico, culturale e storico. “Con questa manifestazione – ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma e Vice Presidente ACI – confermiamo il nostro impegno per coniugare, sotto l’insegna di ACI Storico, la valorizzazione del patrimonio storico-automobilistico con la scoperta di territori caratterizzati da bellezze artistiche e naturali, spesso nascoste, favorendone l’attrattiva turistica.

In questo anno, l’iniziativa si svolge nel Comune di Velletri con un percorso tra antiche tradizioni artigianali e gastronomiche, impreziosito dalla tradizione motoristica rappresentata da collezioni di automobili storiche conservate con cura e passione”. "Questo evento è un'opportunità importante per la nostra comunità, la passione per le automobili d'epoca e la cultura automobilistica – ha dichiarato Ascanio Cascella, Sindaco di Velletri. Oltre 50 vetture le vetture presenti e, tra i tanti modelli di straordinario fascino e design, che rappresentano la colonna portante della manifestazione, anche una Ferrari 348 TB del 1990, diverse Murcielago, Porsche, Maserati, una Lamborghini, tra le 'chicche esclusive' dell’evento anche una Triumph TR3 Sport del 1957 che ha corso alla Mille Miglia.