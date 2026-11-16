Un museo a cielo aperto ha attraversato le vie del capoluogo lombardo. Sessanta vetture d’epoca hanno animato le strade cittadine in occasione della tappa milanese di Ruote nella Storia 2026, il format promosso da Aci Storico e organizzato da Automobile Club Milano, Aci Storico e Aci Sport, con il patrocinio del Comune di Milano e la collaborazione dell’Autodromo Nazionale Monza e di Sara Assicurazioni.

L’edizione di quest’anno ha scelto un filo conduttore fortemente identitario: i luoghi storici della mobilità e dei trasporti milanesi. Un itinerario pensato per raccontare come il tessuto urbano e l’ingegno industriale di Milano abbiano accompagnato lo sviluppo dell’automobile e dei servizi pubblici.

Un parterre di rarità automobilistiche. Prima del via ufficiale, dato davanti alla sede di Aci Milano con ingresso in via Marina, curiosi e appassionati hanno potuto ammirare da vicino un vero e proprio spaccato di storia del design e della tecnica. Accanto alle storiche vetture del Radio Taxi 02.8585, tra cui spiccava una caratteristica Fiat taxi 600 Multipla del 1969, hanno sfilato modelli di altissimo pregio collezionistico: dalla Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" (1971) all’eleganza dell’Alfa Romeo 6C 2500 S Freccia d'Oro (1950) e della Giulietta Spider (1960), passando per la Fiat 508C 1100 Trasformabile del 1947. Non sono mancate le icone internazionali, come la Porsche 356 Pre A 1500 Super (1953), la Porsche Carrera RS (1973), due esemplari di Mercedes 190 SL (1959 e 1961), la Triumph TR2 Long door Le Mans (1954) e una Morgan 4/4 Two Seater (1974).

Le tappe simbolo della mobilità e del soccorso Il tracciato ha trasformato la città in un percorso a tappe ricco di significato civico e storico. Dopo la partenza, gli equipaggi hanno effettuato il primo controllo a timbro presso l’Autocentro della Polizia di Stato, per poi sfilare davanti allo storico Deposito Atm di viale Molise. Il corteo ha proseguito verso la Caserma Montebello dei Carabinieri per un secondo controllo, toccando poi il Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana e attraversando il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il gran finale ha reso omaggio alla velocità e alla tradizione sportiva: il traguardo è stato infatti tagliato all’Autodromo Nazionale Monza, dal 1922 casa del Gran Premio d’Italia e terzo circuito permanente più antico al mondo dopo Brooklands e Indianapolis.

Il bilancio dell'organizzazione. Soddisfazione è stata espressa da Pietro Meda, Presidente di Automobile Club Milano, che ha sottolineato il valore culturale dell’iniziativa, nata 13 anni fa sotto l'egida di Aci Storico per tutelare l'auto d'epoca come opera d'arte e ingegno: «L'edizione 2026 di Ruote nella Storia è stata l'occasione per celebrare il profondo legame tra l'evoluzione della mobilità e la nostra città. La visita ai luoghi storici dei trasporti milanesi ha un significato preciso: abbiamo voluto ripercorrere le tappe di uno sviluppo industriale, sociale e culturale di cui Milano è sempre stata sia capitale, sia laboratorio, unendo idealmente la memoria e il futuro».

Nel ringraziare tutte le forze dell'ordine, i volontari, Atm, Autoradio Taxi 02.8585 e i partecipanti che hanno reso possibile la manifestazione, Meda ha ribadito l'impegno dell'ente: «Automobile Club Milano continuerà a promuovere la cultura del motorismo storico, inteso come patrimonio da tutelare e condividere con gli appassionati e i cittadini, nell'ottica di una sensibilità sempre più attenta al valore del nostro territorio».