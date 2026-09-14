Stella Alpina Storica, Federico e Alberto Riboldi calano il poker su Fiat 508 C del 1937: 4^ vittoria consecutiva

Federico e Alberto Riboldi calano il poker alla Stella Alpina Storica. L'equipaggio bresciano, padre e figlio, ha conquistato per il quarto anno consecutivo la rievocazione della storica gara automobilistica disputata tra il 1947 e il 1956 sui percorsi dolomitici del Trentino. I Riboldi hanno ottenuto il successo al volante della loro Fiat 508 C del 1937. Alle loro spalle hanno chiuso Sergio Sisti e Anna Gualandi su Lancia Lambda del 1929, mentre il terzo posto è andato a Paolo Salvetti e Roberto Bortoluzzi, anche loro su una Fiat 508 C del 1937. Lo stesso ordine ha determinato il podio della categoria Legend, riservata alle vetture costruite fino al 1947. Nella categoria Celebration, dedicata alle auto prodotte dal 1948 al 1976, il successo è andato a Mauro Argenti e Roberta Amorosa su Porsche 911 S 2.2 del 1969. Secondi Giovanni Pedrali e Simona Bonomelli su Porsche 356 B del 1962, terzi Ezio e Andrea Ronzoni su Porsche 911 T del 1970.

Tra gli equipaggi femminili si sono imposte Maria Luisa Chillemi ed Emma Graziani su Lancia Beta Montecarlo, mentre il premio per l'equipaggio più giovane è stato assegnato ai fratelli Giorgio e Daniele Bossi su Simca 8 del 1938. Il Trofeo Tassoni per le scuderie è andato agli equipaggi argentini e uruguaiani, mentre il Trofeo Ferrari Trento per i club è stato conquistato dal Club Orobico di Bergamo. Oltre 70 equipaggi hanno partecipato anche a una raccolta fondi che ha permesso di donare circa 2.000 euro alla Cooperativa Sociale SpazioTempo di Moena, impegnata in progetti rivolti ai più giovani. La manifestazione ha inoltre ospitato due driver diversamente abili, Fabrizio Berlanda e Andrea De Michele, atleti di tennistavolo del Comitato Paralimpico Provinciale di Trento, che hanno partecipato al volante delle auto storiche Asi del progetto Classica & Accessibile, equipaggiate con comandi manuali e alimentate a bio-carburante.

La 41esima edizione della Stella Alpina Storica si è aperta venerdì 11 settembre con la partenza da Piazza Fiera a Trento, dopo l'accoglienza degli equipaggi all'aeroporto cittadino. La prima tappa, di 150 chilometri, ha attraversato Comano Terme, Molveno, Fai della Paganella, Mezzolombardo, Egna, Cavalese, Ziano e Predazzo, con arrivo a Moena. Sabato la frazione più impegnativa, lunga 240 chilometri, ha portato gli equipaggi attraverso alcuni dei principali passi dolomitici, tra cui Fedaia, Cibiana, Tre Croci, Cimabanche, Falzarego e San Pellegrino, con passaggio da Cortina d'Ampezzo e dal Lago di Misurina. Domenica 13 settembre la manifestazione si è conclusa a Moena con l'esposizione delle vetture e le premiazioni al Teatro Navalge. La Stella Alpina 2026 ha ricevuto il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il supporto di Ferrari Trento, Tassoni, Banca Patrimoni Sella, Ma-Fra, Per Te Assicurazioni e Promotor Classic.