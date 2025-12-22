Stellantis Heritage, celebra 10 anni con un 2025 di grandi successi. Valorizzato il patrimonio storico dei marchi Alfa, Fiat, Lancia e Abarth

Stellantis Heritage celebra i dieci anni dalla sua nascita chiudendo un 2025 ricco di soddisfazioni come il numero più alto di visitatori registrati dalla sua apertura. Nato per tutelare e valorizzare il patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth attraverso servizi dedicati e attività divulgative e culturali, Stellantis Heritage custodisce la preziosa collezione aziendale composta da circa 300 vetture presso la storica Officina 81 di Via Plava a Torino, uno degli impianti di produzione Fiat all'interno del comprensorio industriale di Mirafiori, le cui radici affondano nel 1939. Con un incremento delle visite del 6% rispetto allo scorso anno, il dipartimento è un punto di riferimento internazionale per la cultura dell'automobile, dove vengono organizzati eventi e incontri.

Tra le attività offerte, nel 2025 sono raddoppiati gli interventi di restauro, dei quali oltre il 52% di vetture con provenienza estera con Alfa Romeo leader nella raccolta ordini. I dodici mesi al termine sono stati rilevanti anche per i servizi offerti dalle Officine Classiche, con una crescita del 10% delle Certificazioni di Autenticità che mostrano una forte vocazione internazionale data da oltre il 50% di vetture provenienti dall'estero. Lancia si conferma il marchio più richiesto con oltre il 55% di vetture certificate sul totale. Dalla 1000 Miglia 2025 alle mostre e ai saloni internazionali, sono stati numerosi durante l'anno le manifestazioni e gli eventi a cui Stellantis Heritage ha preso parte in modo ufficiale, facendosi realtà ambasciatrice del motorismo italiano nel mondo. Infine, tra i fattori più evidenti di successo del 2025 ci sono le nuove vetture firmate Heritage, nate nell'ambito del programma «Reloaded by Creators», che trasforma auto iconiche in pezzi unici da collezione, come le protagoniste Abarth 695 Club Italia e Alfa Romeo 4C Collezione GT «Nicola Larini».