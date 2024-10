Sticchi Damiani (Aci): «Con i veicoli d'epoca in scena la storia italiana. Quando l'auto era un sogno e rappresentava un traguardo»

“Bologna sta dimostrando di avere non solo la dimensione ma anche la capacità organizzativa per ospitare la fiera dell’auto d’epoca”. Così il presidente dell’Aci Angelo Damiani Sticchi a Bologna nei saloni della Fiera di Bologna che ospita l’appuntamento con il principale salone europeo del settore, dalle icone del dopoguerra, ai bolidi che hanno segnato la storia del cinema fino agli anni ’70 e ’80 del boom dell’industria italiana. Un’auto che strizza l’occhio alle nuove generazioni e insieme “riporta chi è più maturo ai ricordi di anni passati.

Per ritrovare il gusto di un’auto che ci rappresenti”, dice il presidente dell’Aci. “Qui ci sono auto che ripercorrono in qualche modo la storia italiana quando l'auto era un sogno e un simbolo e rappresentava un traguardo”. Un connubio che a Bologna si ripercorre nelle immagini, e nelle quattroruote, che hanno segnato il cinema italiano. Dalla lancia di Sofia Loren, alla Flaminia Zagato di Marcello Mastroianni, fino alla Fiat1500 station wagon di Anna Magnani. “Qui si viene anche per ritrovare le macchine del nonno, del papà o dello zio o per rivedere spezzoni della propria vita”, racconta Sticchi Damiani.

Un connubio che letteralmente rivive nel fascino de “la dolce vita” con la realtà aumentata. Fino a domani nello stand Aci in Fiera Bologna sarà possibile far comparire davanti ai propri occhi le auto che hanno rappresentato intere generazioni. Fino ad uno dei simboli, insieme, del cinema italiano e dell’industria dell’auto: la Triumph TR3A usata per tutto il film da Marcello Mastroianni che, alla fine, decise di comprarsene una. È la realtà aumentata a farle comparire davanti agli occhi dei visitatori, e a farne sentire i suoni. Un progetto per ora sperimentale, presentato per la prima volta. Ma che potrebbe divenire permanente nella sede romana di Aci.