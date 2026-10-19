Targa Florio Classica 2026, Fontanella e Scarabelli su Fiat 514 Sport vincono la gara di auto più antica

Gianmario Fontanella e Giovanni Scarabelli hanno vinto la Targa Florio Classica 2026 al volante di una Fiat 514 Sport del 1930, aggiudicandosi anche il Campionato Italiano Grandi Eventi. La manifestazione, organizzata dall'Automobile Club d'Italia e dall'AC Palermo ha portato oltre 200 vetture storiche sulle strade tra Palermo, il Trapanese e le Madonie, confermando il richiamo internazionale della competizione automobilistica più antica del mondo.

L'equipaggio piacentino ha costruito il successo grazie a una prestazione costante, distinguendosi soprattutto nelle prove di Polizzi Generosa e Termini Imerese. Alle loro spalle si sono classificati Giovanni Moceri e Marco Campilongo, su Lancia Ardea del 1941, mentre Francesco e Giuseppe Di Pietra hanno completato il podio con una Fiat 508C del 1938. A sottolineare il valore della manifestazione è intervenuto anche Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d'Italia, che ha definito la Targa Florio «un patrimonio della Sicilia e dell'Italia intera, una gara ammirata e seguita da tutto il mondo».

La Russa ha inoltre evidenziato la capacità dell'evento di unire la tradizione motoristica a uno sguardo rivolto al futuro, coinvolgendo il territorio e attirando appassionati e partecipanti internazionali. Nel Ferrari Tribute to Targa Florio si sono imposti Celestino e Oreste Sangiovanni con una Ferrari 12 Cilindri Spider del 2024, mentre Gianantonio e Marco Gasparini hanno conquistato il titolo italiano grazie al secondo posto ottenuto con una Ferrari 296 GTS. Infine, la manifestazione ha proposto anche le categorie Targa Florio Legend e Gran Turismo, oltre alla partecipazione di equipaggi provenienti da circa 20 Paesi. Particolarmente significativa la presenza dell'Esercito Italiano, al debutto con tre vetture storiche, tra cui un'Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 e una Fiat 1100 508 C del 1938.