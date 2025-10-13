Targa Florio Classica, dal 16 al 19 ottobre al via da Palermo per 600 km, 147 equipaggi per la rievocazione della gara più antica del mondo

È scattato ufficialmente il conto alla rovescia della Targa Florio Classica 2025, rievocazione storica, in chiave sportiva di regolarità, della gara automobilistica più antica del mondo, valida per il Campionato italiano grandi eventi per vetture storiche e moderne, si svolgerà in Sicilia dal 16 al 19 ottobre, organizzata da Automobile Club d'Italia e AC Palermo, col supporto della Regione. Saranno 147 gli equipaggi, quasi 230 i partecipanti. La gara è stata presentata a Roma nella sede dell'Automobile Club d'Italia, alla presenza del commissario straordinario Aci, Tullio Del Sette, del sub-commissario Giovanni Tombolato, del presidente eletto Geronimo La Russa e del presidente dell'Automobile Club di Palermo Angelo Pizzuto.

La Targa Florio Classica - poco meno di 600 chilometri complessivi - si svilupperà su due tappe. La prima sarà di circa 293 chilometri, in direzione del trapanese «Sulle Strade delle Saline» nella quale i concorrenti si muoveranno alla volta di Marsala, del suo suggestivo «Stagnone» e delle Cantine Florio; la seconda di 303,86 chilometri tra i tornanti delle Madonie, dove una prova speciale è stata intitolata in maniera permanente a Ninni Vaccarella, tre volte vincitore della Targa Florio e recentemente scomparso. Il via è fissato alle 18 di giovedì 16 ottobre da piazza Verdi, nel capoluogo siciliano. Quartier generale, ancora una volta, il Marina Yachting di Palermo.

Domenica 19, a gara conclusa, gli equipaggi potranno proseguire il loro weekend siciliano con una tappa facoltativa di 43,12 chilometri verso Monreale. Tra gli equipaggi: Francesco e Giuseppe Di Pietra (Fiat 508C Franciacorta Motori), già vincitori nel 2024 - che guidano la classifica del Campionato; Mario Passanante e Alessandro Molgora (Fiat 508C), Angelo Accardo e Caterina Vagliani (Fiat 508C).