Targa Florio Classica, trionfo dei siciliani Di Pietra, padre e figlio su Fiat 508C. Sticchi Damiani: ««Un'edizione da record»

Ai siciliani Francesco e Giuseppe Di Pietra, alfieri della Franciacorta Motori su Fiat 508C, l'edizione 2024 della Targa Florio Classica, un'edizione da record, conclusa a Palermo, da dove era partita. Trapanesi di Campobello di Mazara, Francesco e Giuseppe Di Pietra sono padre e figlio, fanno un balzo verso il successo nel titolo Tricolore Grandi Eventi e iscrivono il loro nome nell'albo d'oro della rievocazione storica della gara più antica del mondo, organizzata da Automobile Club Palermo, con l'importante supporto dell'Automobile Club d'Italia. «Siamo incredibilmente orgogliosi di questa vittoria storica alla Targa Florio 2024 - sottolinea Francesco Di Pietra - un momento indimenticabile per la nostra squadra, frutto di anni di duro lavoro, passione e dedizione. Oggi i Di Pietra hanno dimostrato che l'eccellenza tecnica e la determinazione portano sempre risultati straordinari. Vincere su queste strade leggendarie, cariche di storia, è un onore immenso e ci spinge a sognare ancora più in grande per il futuro». Fin dalle prime prove nel Trapanese è emerso che tra i protagonisti di vertice vi sarebbero stati i forti equipaggi della scuola Campobellese che dagli anni 60 sforna talenti protagonisti della specialità sui campi di gara di tutta Italia.

Il risultato dei Di Pietra arriva al termine di una gara che li ha visti protagonisti testa a testa, prova su prova a confrontarsi con Giovanni Moceri e Valeria Dicembre su Lancia Aprilia del Classic Team, secondi in classifica Generale ed Angelo Accardo e Filippo Becchina su Fiat 508C, sul podio perché autori di una grande rimonta, poi Mario Passanante ed Alessandro Molgora su auto uguale, ma con una seconda tappa complicata. Il Trofeo Monreale, che ha caratterizzato la giornata conclusiva di oggi, è andato a Giovanni Moceri e Valeria Dicembre su Lancia Aprilia del 1937, i più regolari sul tracciato dell'entroterra palermitano che ha portato i gioielli su quatto ruote sul percorso della Bellolampo - Passo di Rigano, gara che vide l'esordio di Nino Vaccarella, poi a San Martino delle Scale e verso i tesori Unesco del Duomo di Monreale. Fabrizio Macario e Giovanna Di Costanzo sono, invece, i vincitori del Ferrari Tribute to Targa Florio 2024, l'equipaggio del Ferrari Club Italia ha vinto la gara di regolarità riservata alle meravigliose supercar di Maranello sulla 488 pista del 2018.

«Un'edizione da record che gratifica il lavoro di AC Palermo ed ACI Sport - afferma il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani - ad iniziare dagli oltre 230 partecipanti, alle auto di esclusivo valore storico e sportivo, all'aspetto sportivo. Un tracciato che esalta sempre le bellezze della Sicilia, per cui non occorrono presentazioni, con un pubblico sempre appassionato e caloroso»