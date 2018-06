Trofeo Dolce Vita in palio nel Circuito di Santa Marinella. In gara anche l’Alfa di Nuvolari e l’Aurelia del “Sospasso”

ROMA - Nel weekend di sabato 16 e domenica 17 giugno è in programma la seconda edizione del Circuito Storico Santa Marinella, gara di regolarità per auto storiche valida per l’assegnazione del Trofeo Dolce Vita.

Al via sono annunciati una quarantina di pezzi pregiati, tra i quali spiccano l’Alfa Romeo 1750 6C GS Sport Zagato con la quale correva Tazio Nuvolari, la Lancia Aurelia B 24 del 1956 utilizzata da Vittorio Gassman nel celebre film “Il Sorpasso”, la Jaguar XK 150 OTS appartenuta a Grace Kelly, e molti altri modelli di gran pregio già visti al via di eventi prestigiosi come la Mille Miglia. Il percorso prevede tappe a Tolfa, Santa Severa (zona del Castello), Santa Marinella, Civitavecchia e Bracciano.

La manifestazione avrà come madrina d’eccezione la principessa Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, al quale verrà dedicato un tributo dagli equipaggi in gara. A nobilitare l’evento la decisione degli organizzatori di farsi carico d’una raccolta fondi da devolvere alla Fondazione Bambino Gesù Onlus (che ha dato il patrocinio alla gara assieme alla Rai).

«I soddisfacenti risultati della precedente edizione ci hanno incoraggiato a fare ancora meglio nel 2018” ha dichiarato Daniele Padelletti, ideatore e organizzatore della manifestazione, sottolineando l’alto livello delle auto in gara. “Modelli rarissimi che generalmente concorrono nei circuiti italiani ed internazionali più prestigiosi, appartenuti a personaggi storici del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura italiana».

Ad arricchire il programma, con funzioni di supporto, ci sarà anche il Vespa Club di Santa Marinella, che mette a disposizione una decina di modelli anni 50/60 per scortare le auto lungo il percorso. Il Centro Balduina, invece, rende disponibili due modelli Porsche per test drive. In programma, inoltre, mostre d’arte fotografica e sfilate di moda ispirate agli anni 20/60. Non mancherà l’assegnazione del “Trofeo Best of Show”, con in palio un’opera del designer Stefano Notargiacomo. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel chiostro del Castello di Santa Severa, alla presenza dei sindaci dei comuni coinvolti e di altre autorità, in testa i rappresentanti della Fondazione Bambino Gesù.