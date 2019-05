Verona Legend Cars chiude con tantissimi appassionati. Grande successo per la mostra "Centomiti"

VERONA - Ha chiuso i battenti con un grande successo di pubblico la quinta edizione di Verona Legend Cars, la fiera dell’heritage e dell’auto classica. Tantissimi i visitatori della mostra "Centomiti" dedicata ai 100 modelli che hanno caratterizzato la storia dell’auto e, di conseguenza, della società. Davanti agli occhi dei visitatori l’omaggio al primo veicolo con motore a scoppio, alla prima auto circolante in Italia, alle capostipiti delle vetture per famiglie e delle city car, all’evoluzione delle granturismo, del fuoristrada e delle sportive, dalla Lancia Stratos a Lamborghini Countach, per arrivare alle moderne Ferrari GTC 4 Lusso e 500 Abarth. «Questa mostra - spiega il curatore Luca Gastaldi - è dedicata non ai modelli più belli, ma ai più importanti dal punto di vista tecnologico e sociale. Ogni vettura rappresenta un cambiamento significativo nella storia dell’auto, anche da un punto di vista artistico e culturale». La mostra "100 MITI" ha raccolto attorno a sé le migliori energie del mondo Classic». Verona Legend Cars si conferma l’appuntamento che riunisce le diverse anime dell’heritage: la grande cultura dell’auto classica, un grande mercato di modelli storici e la grande partecipazione dei club e degli appassionati ai raduni. Fondamentale il supporto dato in questi anni da partner importanti come Aci Storico, Asi, e i tanti club ed espositori presenti.