Villa d'Este 2025, Alfa Romeo P3 del 1934 è Best Of Show. Monoposto rivoluzionaria, fece la storia nel mondo delle corse

L'Alfa Romeo P3, nota anche come Tipo B, del 1934 ha vinto il premio Best of Show al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2025, tra le più prestigiose manifestazioni per auto d'epoca al mondo che Bmw Group Classic, in collaborazione con il Grand Hotel Villa d'Este, ha organizzato a Cernobbio sul lago di Como dal 23 al 25 maggio. Al vincitore è stato assegnato anche un cronografo 1815 in oro bianco creato da A. Lange & Söhne appositamente per il vincitore del «Best of Show». L'Alfa Romeo Tipo B (P3) del 1934 non era affatto un'auto da corsa qualunque: era un'auto rivoluzionaria che ridefinì il concetto di Gran Premio.

Progettata da Vittorio Jano, fu una delle prime vere monoposto da corsa. La vettura da corsa era un'evoluzione diretta della leggendaria Alfa Romeo 8C2300 Monza. Tuttavia, il telaio era più leggero e rigido, e il potente motore otto cilindri era potenziato da due compressori, erogando ben 265 CV. Alla fine del 1931, la P3 fece il suo debutto in pista dominando in molte gare. Ma nel 1933 avvenne un cambiamento radicale: l'Alfa Romeo cedette le sue attività sportive nientemeno che a Enzo Ferrari, nonostante questi avesse lasciato l'Alfa nel 1929 per fondare una propria scuderia.

La P3 continuò la sua tradizione sotto la bandiera della Scuderia Ferrari e raggiunse vette leggendarie ancora più alte. Uno dei momenti più indimenticabili nella storia dell'automobilismo sportivo arrivò nel 1935, quando Tazio Nuvolari, alla guida di una Scuderia Ferrari P3, ottenne una vittoria a dir poco miracolosa al Gran Premio di Germania sul circuito del Nürburgring. Contro ogni pronostico, Nuvolari diede prova di abilità e strategia al volante di una vettura d'epoca, sfidando le modernissime Frecce d'Argento tedesche di Mercedes-Benz e Auto Union. La P3 vincitrice del Best of Show è di proprietà di Auriga Collection in Germania e fu costruita nel 1933.

Achille Varzi portò quest'auto alla vittoria nei Gran Premi di Nizza e Tripoli, mentre Guy Moll vinse il Gran Premio di Berlino Avus. Varzi conquistò anche il secondo posto al Gran Premio di Francia e al Gran Premio del Belgio, mentre Louis Chiron arrivò secondo a Monaco e terzo in Germania. Tonino Brivio conquistò il terzo posto alla Coppa Acerbo per la Scuderia. L'Alfa Romeo P3 ha ricevuto il prestigioso premio «Trofeo BMW Group - Best of Show» da Helmut Käs, Head of BMW Group Classic e Presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, e Wilhelm Schmid, CEO di A. Lange und Söhne. Sabato 24 maggio la «Coppa d'Oro Villa d'Este» selezionata dal referendum pubblico è stata vinta dalla BMW 507 del 1957.

Il suo design elegante e superbamente equilibrato abbinato a un motore V8 da 3.2 litri l'ha resa un'icona dell'ingegneria automobilistica. La Roadster, che è una delle più grandi icone BMW fino ad oggi, presentata da Dirk de Groen dagli Stati Uniti d'America, ha ricevuto il maggior numero di voti dai visitatori dell'evento. Venerdì 22 maggio Bmw Group ha presentato in anteprima mondiale la BMW M2 CS, la BMW Concept Speedtop, un'interpretazione esclusiva a tre porte di una BMW Touring con un concetto di colore e materiali unici, e la BMW Motorrad Concept RR, un'anticipazione della prossima generazione di Superbike BMW RR. Inoltre, Rolls-Royce Motor Cars ha celebrato un traguardo speciale, il centenario della primissima Phantom. La carriera cinematografica del modello di punta nel portafoglio del marchio è stata onorata con l'esposizione della Rolls-Royce Phantom Goldfinger, un capolavoro unico nel suo genere che celebra la storia del film di James Bond del 1964.