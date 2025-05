Villa d'Este 2025, Coppa d'Oro alla Bmw 507 del 1957 con motore V8 da 3200cc prodotta in sole 254 unità

La Bmw 507 del 1957 ha vinto la Coppa d'Oro al 'Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2025' a Cernobbio, una tra le più prestigiose manifestazioni per auto d'epoca al mondo. La BMW 507, con motore V8 da 3200cc, fu presentata al Salone di Francoforte nel 1955. Disegnata da Albrecht Graf von Goertz, purtroppo a causa degli astronomici costi di produzione dell'auto fu prodotta in sole 254 unità costruite tra il 1956 e il 1960. Sebbene questa gran turismo decappottabile non fosse mai stata destinata alle corse automobilistiche, la Bmw 507 ottenne un successo inaspettato nelle mani di Hans Stuck, il leggendario "Re della Montagna". Nel 1957, l'amministratore delegato di Bmw Heinrich Richter-Brohm convinse Stuck a partecipare alle gare in salita con la 507 per farsi pubblicità. All'età di 60 anni, Stuck tornò in montagna e ottenne risultati straordinari, vincendo numerose gare nelle stagioni 1958 e 1959.

La BMW 507 fu costruita in due serie distinte. La prima serie fu prodotta prima del marzo 1957 con un design del bagagliaio più piatto e il tappo del serbatoio posizionato sul cofano posteriore. Gli interni erano più sobri, con una regolazione limitata dei sedili. La seconda serie, introdotta a metà del 1957, presentava un vano motore più lungo, un maggiore spazio per i bagagli e un tappo del serbatoio più accessibile, riposizionato sul paraurti posteriore destro. Lievi modifiche interne furono apportate ai sedili e al cruscotto per migliorare il comfort e la praticità.

L'auto che ha vinto la Coppa d'Oro, appartenente a Dirk de Groen (USA), è un raro modello della prima serie, uno dei soli 45 costruiti prima del cambio di produzione nel marzo 1957, in seguito alla consapevolezza che fornire modelli diversi per gli Stati Uniti e l'Europa era troppo costoso. E' la prima volta che una Bmw si aggiudica la Coppa d'Oro al Concorso di Eleganza di Villa d'Este.

Oggi sapremo invece chi si aggiudicherà il Best of Show che sarà premiato con il Trofeo Bmw Group. La manifestazione domani si sposterà a Villa Erba dove saranno di nuovo esposte le vetture che hanno partecipato alla edizione di quest'anno e dove sono in programma vari momenti di intrattenimento fra cui le mostre speciali "85° anniversario della vittoria di BMW alla Mille Miglia del 1940" e "50 anni della BMW Serie 3"