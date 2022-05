Villa d’Este, Coppa d’Oro alla Aston Martin Bulldog del 1979. Esemplare unico di proprietà del miliardario Phillip Sarofirm

CERNOBBIO - La Aston Martin Bulldog del 1979 ha vinto la Coppa d’Oro al ‘Concorso d’Eleganza Villa d’Estè a Cernobbio, una tra le più prestigiose manifestazioni per auto d’epoca al mondo. Si tratta di una vettura in esemplare unico, mossa da un motore V8 biturbo di 5300cc da 600 Cv e 678 Nm che supera i 300 km/h. Il proprietario è il 36enne miliardario statunitense Phillip Sarofirm. Il premio è stato assegnato per referendum pubblico all’auto più bella ed elegante. Domani invece sapremo chi si aggiudicherà il Best of Show e dunque anche il pezzo unico del 1815 Chronograph in oro bianco A. Lange & Sohne.