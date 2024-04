Volkswagen Golf ha appena spento 50 candeline. Il 29 marzo 1974 cominciava la produzione a Wolfsburg

Cinquant’anni di storia per Golf, che cinquant’anni fa, esattamente il 29 marzo del 1974, entrava in produzione nello stabilimento Volkswagen a Wolfsburg. L’ auto compatta, erede del Maggiolino, sarebbe diventata l’ auto Volkswagen di maggior successo e l’ auto europea più venduta di tutti i tempi. I primi esemplari della nuova Golf furono esposti nei concessionari nel luglio del 1974. Laddove il Maggiolino e i motori posteriori avevano dominato la scena per molti decenni, ora iniziava la nuova era del motore trasversale montato anteriormente. Volkswagen aveva già avviato questa transizione poco prima con la Scirocco e la Passat. Erede del Maggiolino prodotto in più di 21,5 milioni di esemplari, la Golf sviluppata da Giorgetto Giugiaro e Volkswagen Design doveva essere all’altezza delle aspettative per continuare la storia di successo dell’ auto di maggior successo di tutti i tempi fino a quel momento. Fin dall’inizio, anche lo stabilimento Volkswagen di Wolfsburg e i suoi dipendenti hanno beneficiato del successo del lancio della Golf I. Ad oggi, solo a Wolfsburg sono state costruite più di 20 milioni di Golf.

I 17 milioni di Golf costruite finora al di fuori di Wolfsburg sono state prodotte in altri stabilimenti tedeschi, oltre che in Belgio, Brasile, Cina, Malesia, Messico, Slovacchia e Sud Africa. Con la prima Golf GTI (1976), Volkswagen ha dato il via allo sviluppo dinamico della classe delle compatte. La Golf D (1976) e la successiva Golf GTD (1982) hanno poi assicurato la svolta del diesel nel segmento delle compatte. Nel 1979, Volkswagen lanciò la Golf Cabriolet, per un certo periodo l’ auto cabrio più venduta al mondo. Fino al 1983 furono venduti in tutti i continenti un totale di 6,9 milioni di unità della prima generazione della Golf, comprese tutte le derivate. Il momento più importante nella storia della Golf, a dire di Volkswagen, è stato il passaggio dalla Golf I alla Golf II, modernizzata ma lasciando intatto il DNA della prima generazione.

Tra il 1983 e il 1991 sono state costruite 6,3 milioni di Golf II. Di cecennio in decennio, Golf è arrivata oggi all’ottava generazione, tra tecnologia, design e propulsori ibridi plug-in. Per la prima volta su una Golf, il logo Volkswagen illuminato adorna anche la parte anteriore. Inoltre, la nuova Golf con controllo vocale e il chatbot basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT rende ancora una volta disponibili a tutti le più recenti innovazioni tecniche.