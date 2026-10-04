Williams FW07C iridata nel 1980 e 1982 con Alan Jones e Keke Rosberg vince il Gp Storico d'Italia al Mugello

La Williams FW07C, monoposto iridata che conquistò il Mondiale di F1 piloti 1980 (Alan Jones) e 1982 (Keke Rosberg) e quello costruttori nel 1980 e 1981 ha vinto sul circuito del Mugello la 'Masters racing legends F1', la gara regina del Gran premio storico d'Italia, manifestazione alla quale partecipano vetture 'vecchie glorie' della F1. Nel fine settimana la storia del motorsport ha fatto tappa all'autodromo di Scarperia (Firenze). A portarle al successo in entrambe le gare questo esemplare di Williams è stato il belga Werner D'Ansembourg. Dietro si è piazzata la Tyrrell 011 del 1982 che fu guidata anche da Michele Alboreto. Motorizzata Ford Cosworth, la vettura ha ottenuto la piazza d'onore grazie al britannico Jamie Constable. Invece la Lotus 91 del 1982 che fu di Elio De Angelis e Nigel Mansell, ha tagliato il traguardo in terza posizione con Steve Brooks alla guida.

Lo scopo di manifestazioni come questa è avvicinare il più possibile gli appassionati a questi gioielli che hanno fatto la storia del motorsport. Per questo i box e il paddock sono stati accessibili al pubblico per poter vivere un'esperienza unica che i campionati attuali non permettono di vivere, a partire da ragioni di sicurezza. In pista hanno girato gioielli della storia del Circus della F1 'a denominazione di origine controllata' come la Arrows A3 del 1980 che fu anche di Riccardo Patrese, o la SurteesTS9B pilotata da Andrea De Adamich. Ad alcune monoposto - delle 250 arrivate sulla pista toscana - non è stato fatto prendere parte alle gare ma sono state mostrate in esibizioni in pista dai rispettivi collezionisti, proprietari facoltosi e molto appassionati di motori. Esposte non solo in forma dinamica, sul tracciato, ma anche in esposizione statica, vetture iconiche e straordinarie come le Ferrari di Alain Prost, di Gilles Villeneuve, di Jean Alesi e di Jacky Icks, o le McLaren di Alain Prost e di Niki Lauda.

Ma c'è stato spazio in griglia di partenza anche per vetture più recenti come la Toro Rosso F1 Str1 motorizzata Cosworth guidata nel 2006 da Vitantonio Liuzzi, o la Williams F1 FW25 con propulsore Bmw portata al successo da Ralf Schumacher e da Juan Pablo Montoya. In totale le auto in pista, che comprendevano anche formule minori, sono state 250. Dato il successo di questa prima edizione che ha visto un'affluenza straordinaria di decine di migliaia di spettatori in tre giorni, è già stata prevista l'edizione 2027 del Gran premio storico d'Italia: tornerà al Mugello dal 15 al 17 ottobre.