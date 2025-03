Winterace 2025, al via la 12^edizione della classica Asi delle Dolomiti. 70 gioielli d'epoca dal 14 marzo partono da Cortina

La WinteRace 2025, gara classica ASI delle Dolomiti, giunta alla sua dodicesima edizione, parte venerdì 14 marzo da Cortina d'Ampezzo. Nello scenario della cittadina dichiarata dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, settanta auto di grande pregio (50 storiche e 20 Icon) si daranno battaglia su circa 450 chilometri di percorso montano, quasi una 1000 Miglia delle Dolomiti, venerdì 14 e sabato 15 marzo: una parte del tracciato sconfinerà anche in Austria.

Quest'anno in realtà gli equipaggi totali saranno 77, con molti partecipanti provenienti dall'estero, a bordo di auto di grande pregio come Lancia Aurelia B20, Porsche Speedster, Alfa Romeo Giulietta Sprint, Austin Healey 100, BMW 328, Lancia Stratos e 037 e, tra le più moderne istant classic «iconiche», Ferrari 812, Porsche Dakar, Aston Martin Vantage, Maserati GT. Partenza ed arrivo si svolgeranno come di consueto in Corso d'Italia a Cortina con una passerella durante la quale le auto saranno presentate al pubblico per poterne apprezzare sia la storia che le prestazioni al termine di una gara che si preannuncia impegnativa: prevista infatti la neve che rende più difficile la guida e la navigazione sugli storici passi della Marmolada, del Giau e di San Martino di Castrozza.