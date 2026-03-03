WinteRace 2026 celebra la bellezza delle Dolomiti. La gara di regolarità per auto storiche partirà e arriverà a Cortina

Dopo le emozioni dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina e degli imminenti Giochi Paralimpici, la celebre località ampezzana si appresta a diventare scenario di un altro evento, in questo caso motoristico, che legherà con il suo itinerario di gara alcuni dei luoghi più emblematici delle Dolomiti. È l'edizione 2026 della WinteRace, che si svolgerà dal 19 al 21 di marzo partendo ed arrivando a Cortina: una gara di regolarità riservata alle auto storiche costruite fino al 1999 (con focus sugli Anni '60, '70 e '80) e auto 'icon' cioè vetture moderne prodotte dal 2000 in poi , selezionate tra le icone dei settori sportive e supercar. Il prologo si disputerà giovedì sera 19 marzo e prevede di affrontare il Passo Giau una delle strade più scenografiche e impegnative dell'arco alpino. Qui prenderà vita l'Olympic Challenge, con dodici prove cronometrate e concatenate che accompagnano gli equipaggi dal tramonto alla notte.

L'arrivo è previsto al rifugio sotto le Tofane, un momento che richiamerà l'atmosfera delle prime competizioni motoristiche alpine. La prima giornata di gara venerdì 20 marzo sarà un vero e proprio viaggio nella geografia culturale delle Dolomiti. Dal Passo Falzarego, teatro di eventi cruciali durante la Prima Guerra Mondiale e oggi simbolo di collegamento tra Cortina e l'Alta Badia, il percorso scende verso Arabba, borgo di antica tradizione ladina, da sempre legato alla montagna e al transito dei viaggiatori. Il passaggio sul Passo Pordoi, noto come la «terrazza delle Dolomiti», rappresenterà - sottolineano gli organizzatori - uno dei momenti più iconici: una strada che ha fatto la storia del grande ciclismo e che, anche in inverno, conserva un fascino epico.

Da qui si scenderà verso Canazei e Vigo di Fassa, per salire poi al Passo Costalunga raggiungendo Ora attraversando Nova Levante e Nova Ponente. Percorrendo la Strada del Vino si raggiungerà poi Bolzano dove le vetture verranno presentate al pubblico e i partecipanti alla WinteRace potranno visitare il Museo Mercantile. Alla ripartenza la carovana risalirà lungo la Valle di Siusi verso Ortisei, cuore della Val Gardena. Il rientro a Cortina avverrà attraverso il Passo Gardena, il Passo Valparola e nuovamente il Falzarego chiude una tappa che unisce tecnica di guida e profondità storica. Per la seconda tappa, quella di sabato 21 marzo, l'itinerario va dal Lago di Landro fino al Lago di Dobbiaco. Si passerà poi da Lago di Braies, patrimonio Unesco, dove la WinteRace farà sosta per un controllo a timbro.

Dopo il passaggio in Val Badia tra il Passo Furcia e San Vigilio di Marebbe, il percorso toccherà Brunico per la sosta pranzo e la visita al Museo della Montagna di Messner. Lungo la strada del ritorno si attraverseranno San Candido e Sesto, ai piedi delle Tre Cime, prima di raggiungere Cortina passando dal Lago di Auronzo e poi dal Lago di Misurina, storicamente luogo di villeggiatura e cura, incorniciato da alcune delle pareti più celebri delle Dolomiti.