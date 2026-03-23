WinteRace, chiusa a Cortina d'Ampezzo l'edizione 2026: trionfano Battagliola - Piona alla guida di una Fiat 508 S del 1935

Si è chiusa a Cortina d'Ampezzo l'edizione 2026 della WinteRace Cortina, che ha visto equipaggi provenienti da otto Paesi: Italia, Belgio, Argentina, Paesi Bassi, Uruguay, Croazia, Svizzera e Principato di Monaco. Hanno partecipato 60 vetture (50 auto storiche e 10 Icon). Dal 19 al 21 marzo, oltre 490 chilometri di percorso, 68 prove di abilità. La partenza sul Passo Giau con 12 prove di precisione e qui ha preso forma l'Olympic Challenge, la novità più significativa di questa edizione, pensata per tradurre in chiave automobilistica lo spirito olimpico annunciato nei mesi precedenti. La WinteRace è poi entrata nel vivo con le due tappe successive: l'itinerario dei Passi, tra Falzarego, Pordoi, Costalunga e Gardena, con il passaggio a Bolzano e al Safety Park, e l'Itinerario dei Cinque Laghi.

«Questa edizione - rileva Rosella Labate, organizzatrice con il Circolo Veneto Auto Moto d'Epoca Giannino Marzotto -ha avuto un'impronta unica e irripetibile perché ha saputo raccogliere l'eredità delle Olimpiadi e trasformarla in un'esperienza concreta. Abbiamo voluto creare una sfida tra Nazioni, dando a tutti gli equipaggi la possibilità di contribuire, con le proprie capacità, a un risultato collettivo. Stiamo lavorando a un possibile ritorno su un percorso austriaco, verso Gmünd, dove Ferdinand Porsche sviluppò le prime vetture del Marchio. Sarebbe un modo per unire ancora di più storia automobilistica e territorio». Ha vinto la classifica assoluta l'equipaggio Domenico Battagliola - Emanuel Piona alla guida di una Fiat 508 S del 1935, cui è stato assegnato il prestigioso orologio Terra Nova Jumping Hour di Bremont.

Al secondo posto l'equipaggio Sergio Mazzoleni - Silvia Gotti alla guida di una Porsche 356 SC del 1963 e al terzo posto la coppia Alberto Battistella - Dario Soldan su Porsche 356 del 1958. Questo invece il podio della sezione Icon, riservata a vetture speciali della produzione automobilistica mondiale: primo posto per l'equipaggio de Luca - Pierini alla guida di una Maserati MC 20 Cielo, seconda posizione per la Porsche 911 4 GTS di Brazzoli - Tonolii, terzo posto sempre con una Porsche 911 4 GTS la coppia Bazzoni - Pasini.