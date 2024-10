Accordo tra Volvo e Daimler per lo sviluppo di piattaforme software per veicoli pesanti

Volvo Group e Daimler Truck hanno stipulato un accordo vincolante per istituire una joint venture 50/50 volta a sviluppare una piattaforma software per veicoli commerciali pesanti. Questa collaborazione mira a spingere la trasformazione del settore stabilendo un nuovo standard definito dal software. La sede dell’impresa sarà a Göteborg, in Svezia. La missione della joint venture è sviluppare un sistema operativo per camion versatile e indipendente dal marchio. Questo sistema sarà reso disponibile ad altri costruttori, consentendo loro di sfruttare la piattaforma per le proprie offerte. Nonostante questa collaborazione, Volvo Group e Daimler Truck hanno dichiarato che saranno concorrenti in altre aree di business, assicurando che le loro offerte di prodotti e servizi rimarrano distinte, in particolare per quanto riguarda le soluzioni digitali per i clienti.