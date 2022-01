Byd, consegnati 70mila bus elettrici in 10 anni. Il contributo del Gruppo cinese per un futuro a zero emissioni

A dieci anni dall’entrata in servizio commerciale dei suoi e-bus elettrici, il Gruppo Byd raggiunge il traguardo importante delle 70.000 consegne a livello globale. In Europa, Byd ha consegnato oltre 1800 autobus elettrici, circolanti in oltre 100 grandi città di venti Stati per oltre 140 milioni di chilometri. Il beneficio in termini ambientali equivale a 150.000 tonnellate di emissioni CO2 in meno nell’atmosfera. In tutto il mondo, il dato sugli eBus Byd sale a 5,5 miliardi di chilometri «elettrici» percorsi, per un risparmio di emissioni di CO2 di 3,8 milioni di tonnellate. In omaggio al principio «Made in Europe for Europe», Byd prosegue con gli investimenti per l’espansione dello stabilimento per la produzione di eBus in Ungheria. Con questa operazione aumenta la capacità produttiva annua, ora di 400 autobus elettrici, così da soddisfare la domanda sempre crescente di Byd eBus in Europa. Il progetto di elettrificazione di Byd va oltre le attività nel settore eBus, per estendersi ai camion elettrici, furgoni e automobili.

Dal suo ingresso nel settore degli autoveicoli Byd ha consegnato - a Dicembre 2021 - oltre 1,5 milioni di veicoli a propulsione elettrica, per una riduzione di oltre 9,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, equivalente all’aver piantato più di 781 milioni di alberi. Isbrand Ho, direttore generale del Commercial Vehicle Business Center di Byd Europe, ha dichiarato: « Byd ha lanciato la propria strategia di elettrificazione dei trasporti pubblici nel 2010, accertando la necessità di un cambiamento nel modo in cui nel mondo si faceva così tanto affidamento sui combustibili fossili per tutte le modalità di trasporto. Nell’arco di dodici mesi fu immessa in servizio la prima flotta Byd di autobus 100% elettrici e, da allora, siamo orgogliosi dei progressi compiuti da Byd in questo ultimo decennio».

«Al centro di tutto questo - prosegue Isbrand Ho - c’è stata la nostra incessante ricerca nello sviluppo di batterie all’avanguardia e nelle tecnologie elettroniche. Per BYD è inoltre fondamentale condividere le proprie conoscenze, e sviluppare partnership di successo in tutto il mondo. L’impegno dell’azienda è quello di fornire soluzioni pulite e sicure, efficienti per i gestori del trasporto pubblico e rispettose dell’ambiente, supportando nel contempo i nostri clienti nella transizione all’elettrificazione, e nel loro perseguire le strategie a emissioni zero».