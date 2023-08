Caravan Düsseldorf, il senso di Opel per il turismo all'aria aperta: Vivaro da 4,95 o 5,4 metri, sia elettrico sia a gasolio

DÜSSELDORF – La casa del Fulmine, il marchio tedesco del gruppo Stellantis, “saetta” attraverso il Caravan Düsseldorf, la più grande rassegna europea dedicata al turismo all'aria aperta che chiude i battenti domenica 3 settembre. Opel è presente naturalmente presso lo stand del colosso italo francese, ma sempre più allestitori optano per i modelli tedeschi quale base per conversioni in camper. Con il Vivaro, a listino sia nella versione compatta da 4,95 metri (M) sia in quella allungata da 5,30 (L), il costruttore garantisce «il furgone perfetto per creare un camper da sogno».

La flessibilità è strategica perché il Vivaro si può avere in declinazione elettrica a batteria e anche in declinazione endotermica, con un turbo-diesel garantito “super efficiente”. La prima, a zero emissioni su strada, monta l'unità da 136 cavalli e può disporre di un accumulatore da 50 0 75 kWh, mentre la seconda è articolata sui motori da 1.5 litri da 102 cavalli o da 2.0 litri da 177. Presso il padiglione Stellantis della fiera tedesca, il Vivaro M è a due posti con spazio e capacità di carico variabili. Opel conferma e valorizza la scelta delle porte scorrevoli laterali (una per lato), che consentono di entrare e uscire facilmente dall’abitacolo. Poi ci sono i vetri laterali e posteriori oscurati proteggono da sguardi indiscreti.

A differenza della versione normale, l'Opel Vivaro L2 con omologazione N1 viene consegnato senza né guide sul pavimento né panche per la 2^ e 3^ fila. Tra le altre cose, il veicolo ad alimentazione convenzionale dispone della trasmissione automatica a 8 rapporti e di dotazioni come i sedili riscaldati, il climatizzatore automatico, la radio Dab con schermo a sfioramento da 7'' e sensori di parcheggio posteriori. La proposta della casa del Fulmine abbraccia però anche altri modelli.

Lo scorso anno a Düsseldorf era stata anticipata la declinazione camperizzata della Zafira e-Life, modello che è sempre a listino anche equipaggiato con motori a gasolio, almeno quando è destinato all'omologazione “turistico-commerciale”. L'allestimento era stato sviluppato dalla Crosscamp, uno dei marchi della Hymer, peraltro controllata dal colosso americano Thor Industries, che nell'edizione 2023 della rassegna presso il proprio stand esibisce anche due modelli basati sul Movano, il Flex 541 e il Full 640 I.