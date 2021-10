Citroën ë-Berlingo Van, aperti gli ordini in Italia. Autonomia dichiarata di 275 km e ricarica all'80% in 30 minuti

MILANO - Aprono anche in Italia le ordinazioni di Citroën ë-Berlingo Van, il veicolo commerciale leggero nella sua versione elettrica. Con un’autonomia che permette di percorrere fino a 275 km e la sua motorizzazione elettrica da 136 CV / 100 kW, Citroën ë-Berlingo Van è stato pensato per garantire i trasferimenti quotidiani, in particolare per le attività delle PMI, dai fattorini agli artigiani, ai negozianti che compiono frequenti viaggi su brevi distanze e che hanno bisogno di accedere in totale libertà alle zone soggette a limitazioni di traffico. La versione elettrica mantiene tutte le qualità del Berlingo Van, con un volume utile fino a 4,4 metri cubi, una lunghezza utile fino a 3,44 m e tutta la modularità della cabina Extenso.

L’head-up display e il nuovo schermo digitale ad alta definizione da 10”, sono invece stati pensati per migliorare le dinamiche una volta alla guida. La gamma di ë-Berlingo Van è disponibile in Italia a partire da 26535 euro, IVA esclusa, e viene proposta in due misure: M e XL da 4,40 m e 4,75m. Le versioni disponibili sono in totale cinque, di cui una con doppia cabina mobile nella misura XL. La batteria si ricarica all’80% in 30 minuti da una colonnina di ricarica pubblica super-rapida. Con una presa Green’Up, ë-Berlingo Van è nel suo segmento il veicolo che permette di effettuare una ricarica della batteria da 0 al 100% durante la notte, in modo da essere pienamente operativi l’indomani per una giornata di lavoro.