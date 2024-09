Per i commerciali EV di Kia debutto europeo al IAA Transportation. I concept Pbv (Platform Beyond Vehicle) declinati in 4 modelli

Si chiamano Pbv ((Platform Beyond Vehicle) e sono una novità assoluta di Kia, visto che portano le più avanzate tecnologie elettriche ed elettroniche sviluppate per le auto nel mondo dei veicoli commerciali leggeri, o Lcv come dicono gli addetti ai lavori. Al momento la gamma è declinata nei concept PV5, PV5 People Mover, PV5 High Roof e PV7. Programmati per entrare in produzione e quindi essere nelle concessionarie nel 2025 i nuovi Pbv di serie sono stati anticipati dalla Casa sudcoreana con una significativa presenta all'evento IAA Transportation di Hannover dove il 'debutto' del marchio Kia non è passato inosservato presso il pubblico e ha preoccupato non poco i tradizionali protagonisti del mondo del commerciali leggeri sotto alle 3,5 tonnellate. Oltre che per un design davvero personale - e molto insolito per un furgone - i Kia PV5 e PV7 sono stati realizzati su una piattaforma Bev che è stata specificatamente progettata per questa tipologia di veicoli. E che può essere facilmente adattata a diversi passi e ad un'ampia gamma di tipologie differenti per dimensioni e carrozzeria.

Declinati in piccole, medie e grandi dimensioni, il Pbv - promette Kia - si comportano «in modo brillante, distinguendosi per maneggevolezza, potenza e accelerazione sia sulle strade extraurbane sia all'interno delle città. L'ampio raggio di sterzata di cui sono dotati rende facile il parcheggio in spazi ristretti e la mobilità nei centri urbani, con una manovrabilità best-in-class». Allo IAA di Hannover, Kia ha annunciato che ogni modello di questa gamma sarà venduto con la garanzia di 7 anni/150.000 km. Questo si traduce nella massima tranquillità dei clienti, che potranno affrontare il lavoro e la guida quotidiana in assoluta sicurezza e tutela. A bordo gli autisti potranno godere dell'esperienza unica del cockpit multi-tasking, dell'interfaccia uomo-macchina basata sull'intelligenza artificiale AI-powered e dei numerosi vani porta oggetti. Il cockpit è altamente modificabile e può essere facilmente trasformato in uno spazio di lavoro mobile quando il veicolo è fermo. Come le auto anche i Pbv utilizzeranno la rete Kia Charge con oltre 790.000 stazioni di ricarica in 28 Paesi europei. Sarà possibile utilizzare anche la rete Ionity, strutturata in più di 4.100 aree di ricarica dislocate in 24 Paesi europei. Con l'ultra-fast charging, ognuno dei nuovi commerciali elettrici di Kia potrà recuperare dal 10% all'80% di autonomia in meno di 30 minuti, prerogativa che permetterà agli utenti di effettuare la ricarica ad esempio durante la pausa pranzo o un appuntamento presso un cliente.

I Pbv, inoltre, offriranno una ricarica AC da 22 kW per una migliore ottimizzazione e costi inferiori e una ricarica rapida fino a 150 kW DC. «Per rivoluzionare il mercato dei veicoli commerciali leggeri - ha sottolineato Marc Hedrich, presidente di Kia Europe - è necessario un approccio all-in per massimizzare i vantaggi di una piattaforma dedicata alla più ampia gamma possibile di utenti». «Se questo approccio non rappresenta una novità per le auto elettriche, è sicuramente la prima volta che viene applicato ai veicoli commerciali leggeri. È un passaggio significativo e i nostri Pbv sono sicuramente destinati a offrire una migliore accessibilità, volumi più elevati e costi di gestione inferiori, per imprimere un nuovo passo alla logistica e alla mobilità".