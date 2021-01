Citroën, con Ë-Jumpy le consegne diventano “green”. Il motore elettrico da 136 cv e 260 Nm di coppia ha 230 km di autonomia

MILANO - Orgoglioso di condividere con i “gemelli diversi” del gruppo Psa (e-Expert di Peugeot, Vivaro-e di Opel che diventa Vivaro erange per Vauxhall) la corona di “International van of the year 2021”, l’Ë-Jumpy, versione 100% elettrica del furgone compatto Citroën, si presenta alla clientela professionale in un momento non facile (in Italia, le vendite di veicoli commerciali hanno chiuso il 2020 con un -15%) che tuttavia non ha impedito al marchio francese di togliersi qualche soddisfazione, guadagnando una posizione – con il 7,54% di quota nello specifico mercato – che gli ha permesso di salire sul terzo gradino del podio.

Dal punto di vista funzionale, il nuovo modello condivide con le versioni termiche la piattaforma Multi-energy Emp2, la versatilità in termini di dimensioni (è disponibile nelle taglie XS da 4,6, M da 4,95 e XL 5,3 metri) e di capacità di carico (da 4,6 a 6,6 m3). A fare la differenza – è non è poco – provvede il motore elettrico da 136 cv con 260 Nm di coppia che spinge il Jumpy fino a 130 km orari ed è abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh con 230 km di autonomia nel ciclo Wltp. In alternativa, con le due taglie più grandi è disponibile una batteria da 75 kWh che dilata l’autonomia fino a 330 km. Entrambe garantiscono per 8 anni o 160.000 km il mantenimento di una capacità non inferiore al 70%.

Alle modalità di guida Eco, Normal e Power l’Ë-Jumpy aggiunge anche la funzione B (Brake) che accentua non solo l’effetto freno motore, ma anche l’intensità della ricarica in frenata o in fase di decelerazione. A differenziare la versione “alla spina” da quelle termiche concorre la nuova strumentazione che grazie al menu Electric consente di proiettare sul display centrale da 7 pollici alcune schermate specifiche riguardanti la propulsione a batteria e il relativo funzionamento.

Disponibile negli allestimenti Comfort e Club, il furgone compatto a zero emissioni del “Double chevron” si presenta con un listino compreso tra 32.155 e 39.950 euro (più Iva) e con un target di vendita che Elena Fumagalli, responsabile Comunicazione di Citroën Italia, quantifica nel 10% delle consegne totali del modello. «A suo favore – commenta – giocano diversi fattori concomitanti: il boom dell’e-commerce e delle conseguenti consegne a domicilio indotto dalla pandemia, le restrizioni al traffico sempre più stringenti e l’immagine “green” perseguita da molte aziende del settore trasporti».