Ducato, il re dei commerciali cambia marcia. Il gioiello di Fiat Professional è ancora più tecnologico

BALOCCO - Per quanto possa essere cambiato, il Fiat Ducato si rivela una certezza. Una garanzia per chi del trasporto ha fatto il suo mestiere. Certo l’evoluzione è tangibile, ma i contenuti che ne hanno decretato il successo commerciale, sono nuovamente confermati. Conferme che arrivano in primis dallo stile, che di fatto non pare stravolto rispetto al passato. Protagonisti i nuovi gruppi ottici anteriori provvisti di tecnologia full led, capaci di fornire il 30% in più di luminosità. Decisamente automobilistici, stando agli attuali diktat stilistici, gli indicatori di direzione. Dotati anch’essi di led, impiegano il sistema di accensione a scorrimento. Anche la calandra ha seguito il flusso di novità presentando un design inedito. Lo stessi dicasi per la vita di bordo, perché se di fatto non ci sono stravolgimenti a livello di volumetrie e portate, le novità in cabina sono rilevanti. Arriva finalmente il dispositivo key less go, quello che consente di non adoperare la chiave per accendere e spegnere il veicolo (così come per aprire e chiudere le porte). E poi c’è il nuovo volante e soprattutto (riservata alle versioni più ricche) la nuova strumentazione interamente digitale. A questo si aggiungono le nuove interfacce Uconnect con schermi fino a 10,1”, e Apple Car Play/Android Auto con sistema wireless.

Cuore pulsante della gamma Fiat Ducato è il noto 2,3 litri turbodiesel che è stato profondamente rielaborato, in grado di rispondere alle normative anti-inquinamento Euro 6D-Final. Il nuovo Multijet3 è basato sulla nuova architettura H3 Power sviluppata da Stellantis per Fiat Professional. La gamma si articola tra quattro livelli di potenza e due trasmissioni, manuale a 6 marce disponibile per 120, 140, 160, 180 cavalli ed automatica con il cambio “9Speed” a 9 rapporti, disponibile invece sui livelli di potenza 140, 160 e 180 cavalli.

Da segnalare l’interessante evoluzione dal punto di vista dei sistemi di ausilio alla guida, tanto da rendere il van di Fiat Professional ufficialmente un veicolo di livello 2. Ovviamente anche la connettività a bordo è stata ampiamente rielaborata. Il servizio My Wifi consente di collegare fino a 8 dispositivi e di usare le utilità di Amazon Alexa. Su strada le attese sono ampiamente ripagate da una guida fluida e per nulla stancante. L’automatico si rivela la scelta migliore per il massimo del comfort. Mentre il rinnovato 2.3 è diventato meno rumoroso e ruvido rispetto al passato, per quanto la sua presenza sia sempre percettibile. Prezzi a partire da 27.500 euro (IVA esclusa).