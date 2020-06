E-Ducato, Fiat Professional elettrifica il commerciale più venduto. 1.950 kg di portata e oltre 360 km di autonomia

TORINO - Fiat a tutto gas sulla strada dell'elettrificazione. Dopo la raffica di novità inaugurata dal duo Panda e 500 in versione mild hybrid e proseguita con l'anticipazione della 500e 100% elettrica, il focus si sposta ora sui veicoli commerciali, e più precisamente sull'E-Ducato, la versione «alla spina» del furgone leader della sua categoria.

Anche se i tempi non sono ancora maturi per trovarlo nelle concessionarie di Fiat Professional (dove comunque sbarcherà presto affiancando il «fratello green» a metano), non poteva presentarsi un'occasione più consona della «Giornata mondiale dell'Ambiente» per svelarlo nella sua veste definitiva a un anno dalla presentazione del prototipo che ne ha anticipato i contenuti.

Immediatamente riconoscibile per il nuovo logo nel quale la «e» blu – colore simbolo della sostenibilità – va quasi a inserirsi nell'iniziale del nome vergato in argento satinato, il Ducato zero emissioni, ultimo (per ora) capitolo di una storia di successo che si replica da 39 anni, è stato al centro di un complesso progetto di sviluppo finalizzato a metterne a punto le caratteristiche sulla base delle reali esigenze dei clienti.

Per oltre un anno, quindi, le misurazioni su strada hanno coinvolto 28.000 veicoli a propulsione termica connessi: un test che ha «coperto» oltre 50 milioni di chilometri consentendo al team dedicato di prendere in considerazione tutte le variabili legate alle condizioni dinamiche e di carico come le specifiche dei modelli destinati a impieghi diversi, le spese di carburante, l'utilizzo effettivo del veicolo, le condizioni meteo-ambientali.

La versatilità – di impiego e di configurazioni – che ha tanto contribuito al successo del Ducato viene riproposta anche nella declinazione elettrica, che vanta caratteristiche adattabili alle varie destinazioni d'uso grazie a configurazioni modulari delle batterie che garantiscono autonomie comprese tra 200 e oltre 360 km, calcolati secondo i tipici cicli di consegna in ambito urbano.

Accreditato di una potenza di 90 kW con 280 Nm di coppia massima, l'E-Ducato ha una velocità massima limitata 100 km orari per ottimizzare gli assorbimenti energetici e conserva tutte le caratteristiche funzionali di una famiglia vincente: volume di carico da 10 a 17 m3, fino a 1.950 kg di portata e un'estesa connettività che ne agevola la gestione quando – situazione prevalente per mezzi di questa categoria – nell'ambito di una flotta aziendale.

Per favorire la conoscenza di un prodotto così «diverso», il brand ha organizzato a febbraio delle giornate di formazione che hanno coinvolto – anche con prove di guida sul circuito di Balocco strutturato come un percorso cittadino – 265 venditori e capi vendita di 124 concessionarie dei principali mercati.

Con il sopravvenire delle normative anti-Covid, la formazione è continuata a distanza in aule virtuali finora frequentate da 310 partecipanti provenienti dalla Germania, 120 dalla Polonia, 210 da diverse regioni extra-Emea e ora pronte ad accogliere – sempre virtualmente – gli allievi provenienti da mercati come Francia, Spagna e UK. La recente riapertura consente di riprendere l'attività sul campo per permettere ai clienti partner di mettere alla prova estensivamente, nelle reali condizioni d'impiego, il Ducato nella nuova versione 100% «green».