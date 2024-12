Farizon, dal Regno Unito l'offensiva nei furgoni elettrici. Sbarca in Europa marca Gruppo Geely puntando su innovazione

Nata nel 2016 con un focus iniziale riservato al mercato interno, la cinese Farizon (che fa parte della galassia Geely) punta ora a conquistare l'Europa nella specifica nicchia dei furgoni elettrici, presidiata dai diversi modelli di Stellantis e di Renault oltre che dal Ford E-Transit Custom. Lo sbarco parte, evidentemente, dai mercati in cui i van a zero emissioni sono praticamente indispensabili a causa delle ztl e delle normative per regolare la circolazione.

E' il caso del Regno Unito, dove è stato presentato il Farizon SV (supervan) costruito appositamente per l'Europa e caratterizzato da un peso complessivo di 3,5 tonnellate, il limite per essere guidato con la patente B. Farizon SV è un grande e moderno furgone 'nato elettrico' le cui vendite dovrebbero iniziare nella prima metà del 2025 e che offrirà fino a 365 km di autonomia.

Sviluppato da zero utilizzando tutte le risorse R&D della marca Farizon e del Gruppo Geely, il furgone SV è stato pensato e sviluppato per soddisfare le esigenze delle flotte europee. Incorpora diverse soluzioni avanzate e innovazioni mai usate prima nel settore dei veicoli commerciali leggeri. I punti salienti includono la tecnologia cell-to-pack che aumenta la capacità della batteria del 10%, riduce il peso del 4% e migliora la rigidità della carrozzeria del 20%.