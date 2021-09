Fiat Ducato è sinonimo di camper in Germania. Il più grande mercato d'Europa vale il 50% del segmento

PARMA – Con il Ducato, Fiat Professional ha fatto tredici. Tanti sono gli anni consecutivi in cui il furgone è stato nominato “miglior base camper” nel Vecchio Continente. Il successo del modello è quasi travolgente, come conferma la Germania, il più grande mercato automobilistico d'Europa. Il furgone italiano domina da anni il segmento e anche lo scorso agosto è risultato il più venduto nel segmento.

Con 2.974 unità commercializzate ha preceduto addirittura modelli come la Vw Polo (2.539) o la Vw Tiguan (2.925). Sul mercato tedesco il Fiat Ducato è arrivato a valere anche oltre il 70% di quota nel segmento. Dopo l'exploit del 2020 e malgrado una flessione del 32%, lo scorso mese il modello ha totalizzato quasi il 50% dei volumi dei caravan che valgono il 3,1% di share. Nell'anno della pandemia, il best seller dei veicoli commerciali aveva scalato le classifiche di vendita in Germania. In maggio era risultato addirittura il secondo veicolo più venduto in assoluto.

Secondo i dati diffusi dalla Kba, l'ufficio federale dei trasporti, il Ducato camper (6.430 unità, +30,4%) si era all'epoca dovuto inchinare alla sola e indiscussa regina del mercato, la Vw Golf (8.350). Il bilancio di fine anno indicava una penetrazione tedesca superiore al 53%, ossia volumi oltre i 50 mila pezzi dato che nel paese, per la prima volta, erano stati immatricolati oltre centomila camper.

«From the past to the future: Ducato always leader» (dal passato al futuro: Ducato sempre al comando) è il motto con il quale Fiat Professional presenta le novità del Model of the Year 2021 nella ricorrenza dei 40 anni dal debutto, avvenuto nel 1981. Oltre ai motori, più razionali ed efficienti, l'aggiornato furgone offre anche avanzati sistemi di assistenza alla guida (Adas), un elevato tasso di connettività e altre soluzioni apprezzate da allestitori e clienti.