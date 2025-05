Fiat Professional, online il nuovo sito web. Nuovo passo nella strategia digitale del marchio Fiat

Fiat Professional ha presentato il suo nuovo sito web, integrandolo a quello principale, consentendo ora agli utenti di trovare rapidamente le informazioni necessarie e confrontare i modelli. Il primo sito nazionale ad essere stato aggiornato è quello dell'Italia e, gradualmente, verranno rinnovati anche quelli degli altri mercati. Per rafforzare l'identità digitale di Fiat Professional, la divisione veicoli commerciali sarà ora posizionata come entità distinta all'interno del sito web. Pur beneficiando di una maggiore visibilità e distinzione, la sua integrazione nella più ampia piattaforma del marchio garantirà un'esperienza digitale omogenea per l'intero portfolio.

Tra le aree di aggiornamento, si notano le pagine dei modelli, che presentano specifiche complete, opzioni di configurazione e immagini di alta qualità. Inoltre, uno dei nuovi strumenti è la funzione di confronto veicoli, che consente agli utenti di confrontare facilmente diversi modelli Fiat Professional in base alle proprie preferenze. Altre informazioni presenti sul sito riguardano la disponibilità e la consegna immediata dei veicoli, sezioni dedicate ad approfondire le proprie conoscenze su metodi di ricarica, tempi e autonomia, e per integrare i servizi di cui hanno bisogno, come il noleggio e i servizi finanziari. Infine, la piattaforma consente ai clienti di contattare direttamente il team Fiat Professional tramite una sezione contatti dedicata e un numero verde.